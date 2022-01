Massimiliano Rosolino: “Confermo di aver baciato Federica Pellegrini, ben vengano le carezze” Ospite di Verissimo, Massimiliano Rosolino è tornato sui suoi passi e ha ammesso il flirt con Federica Pellegrini, che in passato aveva negato. Si tratta di una brevissima parentesi risalente a quando la Divina aveva 16 anni: “Da giovani se c’è una carezza o dei baci, ben venga”.

A cura di Daniela Seclì

Massimiliano Rosolino è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 8 gennaio. Il campione di nuoto, incalzato dalla conduttrice Silvia Toffanin, è tornato a parlare del rapporto avuto in passato con Federica Pellegrini. La nuotatrice ha parlato a Striscia la Notizia di qualche bacio tra loro, circostanza che lui aveva negato, bollandola come una leggenda metropolitana.

Massimiliano Rosolino fa marcia indietro: ammette i baci con Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, durante la consegna di un tapiro, aveva dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia: "Io e lui abbiamo avuto un buonissimo rapporto. C'è stato qualche bacio, diciamo così. Ma io avevo 16 anni, lui ne aveva 26". Rosolino aveva raccontato una versione diversa in un'intervista rilasciata al Corriere: "Nessun flirt, una leggenda metropolitana". Ai microfoni di Silvia Toffanin, ha rettificato:

"Baci con Federica Pellegrini? L’ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani se c’è una carezza o dei baci, ben venga. Ma siamo due personaggi forti, abbiamo fatto bene il nostro sport e le polemiche lasciamole stare”.

Battibecco a distanza tra Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino

Tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini, nelle scorse settimane, c'è stato un battibecco a distanza, non solo per la diversa versione sul presunto flirt ma anche perché il nuotatore ha detto, in un'intervista al Corriere, di ritenere che la collega sia stata "messa sempre su un piedistallo". Rosolino, a Verissimo, si è detto pronto a seppellire l'ascia di guerra: