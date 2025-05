video suggerito

Mario Adinolfi e la frase spiacevole sulle donne all'Isola: "Vi odiate, godete a veder maltrattata un'altra femmina"

A cura di Sara Leombruno

Fonte: IPA_Agency

A pochi giorni dalla terza puntata dell'Isola dei Famosi 2025, fanno discutere alcune dichiarazioni di Mario Adinfolfi. Il concorrente del gruppo dei Senatori, conversando con Alessia Fabiani e Dino Giarrusso, ha espresso il suo pensiero sulla solidarietà femminile che, secondo lui, "non esiste".

Le parole di Mario Adinolfi sulla solidarietà femminile

Che Mario Adinolfi sarebbe stato uno dei personaggi più controversi dell'edizione attuale lo si era intuito già dalle prime battute del reality condotto da Veronica Gentili. A far discutere, in questo caso, sono state alcune dichiarazioni dette da lui durante un bagno con Alessia Fabiani e Dino Giarrusso. L'attrice e showgirl aveva aperto l'argomento sulla solidarietà femminile, lamentandosi che nessuna delle donne del gruppo l'avesse difesa durante uno scontro e dicendo: "La sorellanza non esiste. Non ci nominiamo tra donne", le parole.

Fonte: IPA_Agency

A quel punto, Adinolfi ribattuto con tono deciso: "Ancora rompi con sta storia delle donne? State litigando dal primo minuto. La sorellanza non esiste, voi vi odiate. La femmina gode a veder maltrattata un'altra femmina". Fabiani ha ammesso di essere in parte d'accordo con lui: "L'ho capito bene qua, anche se resta il fatto che io non ho ancora nominato nessuna, tranne Patrizia dopo la prima puntata".

La reazione di Dino Giarrusso

In disaccordo con il giornalista, Dino Giarrusso ha ribattuto: "Io penso che la sorellanza esista, ma non può esistere qua". Secondo lui, infatti, il fatto che quel contesto non lasci spazio per una solidarietà di genere, non preclude che ce ne possa essere all'interno della società: "Esistono ambienti in cui le donne sono molto solidali tra di loro. In un gioco del genere non può esistere il fatto che una femmina non nomini l'altra, così come un maschio non nomini un maschio. Le donne in alcune situazioni sono molto più cattive con le altre donne rispetto agli uomini".