Marialaura in lacrime per la nomination, Nicolas: “Sfogo strumentalizzato per fare compassione” Marialaura De Vitis è stata nominata nella puntata del 23 maggio dell’Isola dei Famosi. Venuta a sapere dei voti dei compagni, specie di quelli di Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi, è scoppiata a piangere. Ma Nicolas Vaporidis non crede che sia sincera, anzi, pensa che stia cercando di fare compassione al pubblico.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I nominati della puntata del 23 maggio dell'Isola dei Famosi sono stati Marialaura De Vitis e Roger Balduino. I due naufraghi quindi sono a rischio eliminazione e scopriranno il loro destino venerdì 27 maggio, quando andrà in onda il secondo appuntamento settimanale del reality di Canale5. L'ex pupa non ha preso bene le nomination dei compagni, specie quelle di Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, con i quali aveva stretto un legame più forte. E così si è lasciata andare a un lungo sfogo, al quale però non tutti hanno creduto, soprattutto Nicolas Vaporidis e Pamela Petrarolo.

Lo sfogo di Marialaura De Vitis per le nomination

La naufraga, dopo la puntata e i voti ricevuti da parte dei compagni, è scoppiata in lacrime. Ad Estefania Bernal che cercava di consolarla, Marialaura ha spiegato i motivi per i quali ci è rimasta male, soprattutto per la scelta fatta da Carmen ed Edoardo: "Non mi aspettavo che Carmen mi nominasse, per me è un punto di riferimento qua, pensavo fosse come una mamma. Non mi aspettavo neanche Edoardo, che per me rappresentava l'amicizia. Mi sono sentita tradita e un pò messa in discussione". Il fratello di Guendalina Tavassi è poi andato a parlare con la diretta interessata, spiegandole che l'ha nominata perché non ha potuto fare altrimenti: "Se ce ne stava un altro random, te non venivi nominata. Ci hai messo in crisi".

I dubbi di Nicolas Vaporidis

L'attore ha messo in dubbio la sincerità delle lacrime della compagna, convinto che stia cercando di suscitare la compassione del pubblico per non farsi votare e rimanere quindi in Honduras: "Credo che lo sfogo di Marialaura sia uno sfogo strumentalizzato dove l'intenzione è muovere a compassione chi la guarda. Mi sono sentito in diritto di andarle a chiedere il perché non avesse preferito un atteggiamento più conservativo, intimo".

Leggi anche Guendalina Tavassi è tornata a Roma dopo l'Isola: la romantica sorpresa del fidanzato Federico Perna

Il naufrago è poi andato a parlare con lei, cercando di esporle il suo punto di vista. Ma l'ex pupa, sentendosi di nuovo attaccata, è scoppiata in lacrime: "Qua sull'Isola, appena parlo di cose mie, mi scatta l'emotività. L'ho fatto per aprirmi. Credo sia Nicolas l'unica persona che sta strumentalizzando il mio sfogo".