Maria Rosaria rischia di lasciare Amici 25, cosa è successo nella sfida e l’ultimatum della maestra Celentano

Maria Rosaria rischia di lasciare Amici 25. Nel daytime del 19 novembre, la ballerina ha affrontato la sfida e la sua maestra, Alessandra Celentano, le ha dato un ultimatum. Ecco cosa è successo.

Maria Rosaria è arrivata a un bivio ad Amici 2025. La ballerina è in sfida e rischia di lasciare la scuola se non fa quel passo in avanti che la maestra Alessandra Celentano si aspetta da lei. La sua prof ha deciso di farle affrontare la sfida proprio durante la settimana, senza aspettare la puntata di domenica 23 novembre. Ecco quale è stato l'esito.

La ballerina è stata convocata in studio dalla maestra Celentano che, dopo il risultato dell'ultima puntata del pomeridiano, ha voluto parlarle faccia a faccia. "Adesso è arrivato il momento di fare quel clic di cui abbiamo bisogno. Ho la sensazione che tu ti stia buttando giù di morale, invece devi fare esattamente il contrario, devi reagire", le ha spiegato dopo averla vista piuttosto abbattuta per la classifica. Poi un ultimatum: "Ho pensato di darci un altro mese di prova per vedere cosa succede".

In studio anche la coreografa Samanta Togni, in passato già giudice esterno di sfide di ballo: "Maria Rosaria, sei di fronte a un bivio, o reagisci o ti lasci sopraffare da tutte queste emozioni". Poi la decisione delle due insegnanti: affrontare in quel momento la sfida con la coreografia che stava eseguendo e che per loro ha tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione. La sua sfidante è Noemi.

Così, come si è visto nel daytime del 19 novembre, Maria Rosaria ha affrontato e vinto la sua sfida e ha riconquistato a pieno titolo la maglia. Subito dopo ha potuto parlare con la mamma al telefono e si è commossa nel sentire le sue parole. La donna si è sentita in colpa per il comportamento della figlia, convinta di esserne in parte responsabile: "Quando era piccola le dicevo di non fidarsi delle persone, le ho sempre detto che doveva farsi vedere sorridente con chi era cattivo nei suoi confronti. Forse, anziché fare una cosa buona, l'ho fatta sbagliata e si è chiusa in se stessa".