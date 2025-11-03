Maria De Filippi si scusa con Gard ad Amici 25: “Ti ho chiamato cicciottello, mi sento una cacca”

Nella puntata del 2 novembre di Amici 25, Maria De Filippi si è scusata con il cantante Gard per averlo definito “cicciottello”. La conduttrice ha spiegato: “Giuro che quando faccio queste cose non me ne rendo conto, mia madre continuava a dirmi ‘sei ingrassa’, io vado in automatico”.

Maria De Filippi si è scusata pubblicamente con Gard. Nella puntata del 2 novembre di Amici 25, la conduttrice ha fatto un passo indietro dopo aver definito il cantante"cicciottello", chiedendogli scusa per la ‘figuraccia' e per aver usato con troppa leggerezza un termine che avrebbe potuto ferirlo.

"Ho fatto una figuraccia con Gard e mi sarei sparata", ha spiegato la conduttrice del talent rivolgendosi al pubblico e al diretto interessato. Poi ha spiegato cosa è successo: "Gli ho detto che era un po' cicciottello e gli si sono inumiditi gli occhi. Io giuro che quando faccio queste cose non me ne rendo conto". De Filippi ha chiesto scusa al ragazzo, precisando di non essersi resa conto del peso che avrebbero potuto avere le sue parole: "Mia madre continuava a dirmi ‘sei ingrassata', quindi io vado in automatico e se lo vedo, lo dico".

Gard ad Amici 25 nella puntata del 2 novembre

"Hai fatto quello che avrebbe fatto mia madre", ha risposto Gard mostrando di non essersi offeso per le parole. De Filippi però ha continuato a scusarsi, dicendo di sentirsi in colpa per l'uscita infelice: "Tutte le volte che adesso ti vedo sul tapis roulant mi sento una cacca, ti giuro". "Non devi sentirti così, sono consigli buoni", è intervenuta Alessandra Celentano, che in passato in più occasioni non ha risparmiato commenti sull'aspetto fisico dei suoi allievi. "A volte tocco dei tasti magari dolenti, che vi portate dietro da una vita. Mi scuso se ti ho fatto questa domanda, volevo farti un complimento", ha infine concluso la conduttrice.

L'argomento è nato dopo che la conduttrice ha parlato per la prima volta con la ballerina Paola, che ha raccontato la sua storia. Rivolgendosi a lei, le ha chiesto: "Mi hanno detto che lei si sente molto brutta, è vero? Non voglio farti piangere, sto facendo due figuracce, prima con Gard e poi con te".