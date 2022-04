Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne, lo scontro con Diego e Alessandro per difendere Ida Maria De Filippi si mostra furiosa nei confronti di Diego Tavani e Alessandro Vicinanza durante una discussione tra Ida Platano e Tina Cipollari. La conduttrice accusa i due cavalieri di non aver difeso la dama con la quale si sono frequentati.

A cura di Ilaria Costabile

Momenti di tensione nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 8 aprile. Durante il Trono Over, nel mezzo di una discussione tra Ida Platano, Tina Cipollari e indirettamente Diego Tavani, è intervenuta anche Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, particolarmente innervosita dal comportamento dei due cavalieri ha voluto difendere la dama di Brescia, che non è stata supportata a dovere dai suoi ex corteggiatori e frequentatori.

Lo scontro tra Tina e Ida Platano

Il fulcro della discussione nasce a seguito di un commento fatto dall'opinionista per eccellenza: Tina Cipollari, che non è riuscita a trattenersi dinanzi alle lamentele di Ida Platano che, infatti, aveva dispensato considerazioni velenose circa i cavalieri con i quali aveva iniziato una conoscenza in questi mesi. La Cipollari, quindi, è sbottata dicendo: "Scusa Ida ma tu un mese e mezzo fa scrivevi i biglietti con i ti amo a Diego. Poi subito dopo hai amato Alessandro. A novembre eri pazza di Marcello. Ma allora sei cretina che ti innamori in un mese?". Il discorso va avanti per un po' con l'opinionista che cerca di distruggere ogni tentativo di difesa da parte della dama che dopo l'ennesima conoscenza naufragata, ritiene che sia colpa degli uomini che ha frequentato in questi mesi se non ha ancora trovato la persona giusta.

La difesa di Maria De Filippi

A questo punto, come mai era accaduto prima d'ora, interviene Maria De Filippi lanciando una vera e e propria invettiva nei confronti di Diego Tavani e Alessandro Vicinanza. Quest'ultimo stava cercando di far capire al pubblico sin dall'inizio della puntata che l'atteggiamento di Ida nei suoi confronti era stato fin troppo aggressivo, senza che vi fosse una reale motivazione, soprattutto perché non si era venuto a creare un legame così forte da giustificare un attacco così astioso nei suoi confronti. La conduttrice, quindi, presa la palla al balzo rimprovera i due cavalieri: