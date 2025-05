video suggerito

Mara Venier non sa bloccare il microfono, la battuta di Iva Zanicchi: "Tu quelle robe lì non le sai maneggiare" Durante l'intervista a Domenica In, Mara Venier ha tentato di sistemare il microfono sull'asta senza successo e la Zanicchi non ha perso l'occasione per una battuta delle sue.

Iva Zanicchi è tornata a Domenica In, ospite di Mara Venier nella puntata dell'11 maggio, regalando al pubblico un mix di ricordi, emozioni e la consueta ironia che contraddistingue l'Aquila di Ligonchio. Tra confidenze intime sul compianto marito Fausto Pinna, progetti futuri e una divertente gaffe durante l'esibizione, la cantante ha dimostrato ancora una volta la sua personalità unica.

Il momento esilarante con Mara Venier

Il punto più memorabile della puntata è arrivato durante l'esibizione, al termine dell'intervista. Cosa è successo? Molto semplice: quando la padrona di casa, Mara Venier, ha tentato di sistemare il microfono sull'asta senza successo, la Zanicchi non ha perso l'occasione per una battuta delle sue: "Ue tu quelle robe lì non le sai maneggiare". Una frase che ha fatto venire giù lo studio dalle risate. Un momento spontaneo che è stato accompagnato con una marcetta da sagra dalla band, che sa subito come inserire commenti musicali a tutto quello che succede nel programma della domenica di Rai1.

Il ricordo di Fausto Pinna e la vita oggi

Ma nel corso dell'intervista non è mancato il momento per ricordare Fausto Pinna, il suo compagno di vita che non c'è più: "Fausto è sempre dentro il mio cuore. Chi sa cosa significa perdere il proprio marito, comprende che resta sempre insieme a te. Da quando è mancato Pippi, qualche momento triste lo ho. Mi sdraio sul divano e i miei due cani mi saltano addosso per le coccole. Non vale la pena essere troppo tristi".

Sanremo e il rapporto con Ornella Vanoni+

"L'anno scorso Carlo Conti mi ha premiato a Sanremo. Il premio alla carriera si prende alla fine, ma io ho ancora tanto da fare. Una dichiarazione che sottolinea la sua inesauribile energia e voglia di mettersi in gioco. Divertente l'aneddoto su Ornella Vanoni: "Anche Ornella mi ha chiamato, dicendo che mi premiavano ma che prima avevano premiato lei. Mi ha consigliato di vestirmi bene, di non forzare troppo sulla voce. Poi dopo mezz'ora mi ha richiamato per chiedermi se non ero morta". Un racconto che dipinge perfettamente il rapporto schietto tra le due grandi signore della musica italiana.