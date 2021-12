Manuel Agnelli rivela: “Ho passato una notte insieme con i Maneskin, sono molto terreni” A Propaganda Live, Manuel Agnelli conferma di essere ancora in contatto con i Maneskin: “Hanno i piedi per terra”.

Manuel Agnelli ha rivelato un aneddoto recente sui Maneskin. Nel corso di Propaganda Live, nell'ultima puntata in onda venerdì 17 dicembre, Diego Bianchi scherza: "Ma sto problema dei Maneskin come lo risolviamo?" e Manuel Agnelli scherza: "Non lo so, ma fatevene una ragione". Poi Diego Bianchi: "Non si capisce qual è il prossimo step, hanno invaso il mondo e buona parte è colpa tua. Ma ti salutano ancora?". Il leader degli Afterhours conferma: "No, sono fantastici, abbiamo passato una nottata insieme a parlare e li ho trovati molto terreni, molto con i piedi per terra, io li adoro perché sono esseri rari".

La musica dei Maneskin

Manuel Agnelli è il mentore dei Maneskin a tutti gli effetti, l'uomo che li ha scoperti e lanciati, presentati alla ribalta in occasione della loro partecipazione a X-Factor. "Il vanto della musica italiana" osserva Diego Bianchi: "Ma è davvero musica italiana?". Manuel Agnelli ha pochi dubbi:

Non ci deve essere più ‘sta distinzione tra musica italiana, americana e internazionale. La musica è come la ruota. L'hanno inventata i sumeri, la usiamo anche noi.

Il rapporto tra Manuel Agnelli e i Maneskin

Manuel Agnelli ha avuto da subito parole al miele per i suoi "ragazzi", sin dalla vittoria al Festival di Sanremo, un anno fa: "Sono orgogliosissimo di questi ragazzi che hanno saputo crescere e andarsi a prendere quello che gli spettava con coraggio, naturalezza, sincerità e tantissima passione. Ha vinto il festival una band di rock and roll, che significa che ha vinto il festival chi non si è adattato al festival – chi ha rivendicato la propria personalità musicale e non. Chi ha cercato di essere diverso. Certo ci vuole un talento grande come il loro per riuscirci". E Manuel Agnelli non ha mai smesso di sostenerli in tutto questo anno, che tra i premi vinti e tutte le esperienze fatte nel mondo, sembra valere almeno per due.