Malore in diretta durante il tg, la giornalista in procinto di svenire chiude il collegamento Malore in diretta nella tv canadese: la giornalista e inviata Jessica Robb durante il collegamento con il tg ha iniziato a balbettare prima di confessare di non sentirsi bene. “Sto per…”, le sue parole prima che dallo studio chiudessero la linea. La giornalista sarebbe svenuta.

A cura di Gaia Martino

La giornalista di CTV Edmonton, canale della tv canadese, Jessica Robb, si è sentita male in diretta la scorsa domenica. Era in collegamento con lo studio del telegiornale delle 18 quando ha iniziato ad avere difficoltà a parlare – "Le famiglie stanno spingendo i federali a… spingono i federali a…", le sue parole – così alla conduttrice del telegiornale Nahreman Issa ha confessato di sentirsi poco bene, "Scusa, Nahreman, non mi sento molto bene in questo momento, e sto per…" sono state le sue parole alle quali la conduttrice ha risposto: "Va bene, torneremo da te e ci assicureremo che Jessica, tu stia bene". Grazie". Dallo studio hanno interrotto il collegamento ma poco prima di chiudere la linea la giornalista era visibilmente in difficoltà, in procinto di svenire. Dopo l'episodio in diretta, la tv con un tweet aveva ringraziato tutti coloro che avevano chiesto informazioni, assicurando che la loro reporter era in ripresa e stava riposando. Nelle ultime ore la giornalista ha spiegato con un comunicato cosa è accaduto dopo.

Il messaggio di Jessica Robb dopo il malore in diretta

La CTV Edmonton nelle ultime ore ha condiviso un messaggio di Jessica Robb. "Domenica sera ho vissuto un momento molto personale e delicato in diretta, da allora è stato condiviso migliaia di volte, insieme a teorie infondate sulla causa", le parole della giornalista che ha spiegato di aver ricevuto numerosi messaggi di affetto, ma non solo: "Ho anche ricevuto una quantità spropositata di attacchi e messaggi di odio, legati a false teorie sul motivo dell'incidente".

"Non condividerò pubblicamente informazioni mediche private, posso dire che non c'è motivo di preoccuparsi e che la conoscenza del mio background medico fornisce una spiegazione ragionevole a ciò che è accaduto", le sue parole prima di concludere spiegando che il vaccino anti Covid-19 non è collegato a quanto accaduto.