Mahmood celebra l'amore di Claudia e Francesco a C'è Posta per te, lei guarita da un tumore scoperto dal suo fidanzato A C'è Posta per te, Francesco vuole fare una sorpresa alla fidanzata Claudia, dopo che entrambi hanno attraversato un periodo difficile. Ad aiutarlo c'è Mahmood.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di C'è Posta per te di sabato 22 febbraio, la prima storia è quella di Francesco che vuole regalare una sorpresa indimenticabile alla sua fidanzata Claudia, guarita da un tumore. Ad aiutarlo nell'impresa ci pensa Mahmood, uno dei suoi cantanti preferiti, che assiste alla sorpresa e porta anche dei regali, indimenticabili, per la coppia di Catanzaro.

Francesco e l'amore per Claudia

Maria De Filippi racconta la storia di Francesco, innamorato di Claudia, con cui è fidanzato da nove anni, ma ha temuto di perderla quando nel 2023 le è stato diagnosticato un tumore. A scoprirlo, per caso, è stato proprio lui, abbracciandola mentre erano insieme stesi sul letto, si rende conto di un rigonfiamento sospetto e avendo il terrore delle malattie, dopo aver preso suo padre a causa di un tumore, chiede alla fidanzata di controllarsi per scongiurare le ipotesi più nefaste. Claudia, quindi, fa una visita dal ginecologo che le diagnostica un tumore, per il quale deve sottoporsi ad un'operazione, 4 cicli di chemioterapia e 14 di radioterapia. Francesco vuole dichiarare ancora una volta alla sua compagna di essere innamorato di lei e di aver avuto il terrore di perderla.

La lettera scritta da Francesco per Claudia

Claudia accetta l'invito, ma assiste ad un piccolo scherzo, sulla poltrona infatti è seduta Marika, una delle sue più care amiche, colei che le ha presentato Francesco: "Sono sicura che non ti aspettavi di trovare me qua, sono qui per dirti che sei un’amica speciale e dalle mille virtù. Volevo però farti conoscere una persona un po’ speciale, una persona così figa che non posso fartela conoscere" dice l'amica. Poi, alzandosi, va a recuperare Francesco dal pubblico e lo porta davanti alla busta: "Spero che tu possa goderti questa serata, meriti tutto il suo amore e anche il mio" dice Marika. Dopodiché, è Francesco a prendere parola:

Se noi due stiamo insieme è grazie a Marika, mi piaceva che questa sorpresa cominciasse con me. Ti devo dire grazie Claudia, perché noi abbiamo affrontato e superato un periodo bruttissimo ed è solo merito tuo, tu non lo sai, io non sono così forte come credi, sei stata tu che mi hai dato la forza di andare avanti, ho pianto tantissimo di nascosto da te, ho avuto il terrore di perderti, mentre tu combattevi e vincevi per noi. Tu per me sei la metà del mio cuore, la donna più bella del mondo e io ti amo follemente.

È il momento di Maria De Filippi che ha tra le mani la lettera scritta da Francesco per la sua Claudia, in cui le dichiara tutto l'amore possibile

Prima di incontrarti non avevo mai provato un sentimento profondo come quello che ho provato quando mi sono innamorato di te. Nessuno mi aveva fatto sentire al centro del suo mondo, nessuna mi aveva accettato con i miei limiti. Dopo nove anni che io e te stiamo insieme voglio dirti grazie amore mio, sei stata capace di rendere reale il mio sogno che mai avrei pensato di meritarmi, l’amore vero, l’amore tuo. Tu incarnavi perfettamente la ragazza dei miei sogni, non potevo desiderare nulla di diverso da te, siamo fatti della stessa pasta. Quando ci siamo scambiati il nostro primo bacio, a Catanzaro Porto, ho capito che la cosa sarebbe stata serie e bellissima. Tu eri il mio amore e la mia migliore amica, sei sempre stata capace di accogliermi, mi hai sempre fatto sentire felice e sollevato.

La lettera continua parlando del momento in cui Claudia scopre di avere un tumore: "Una sera di gennaio 2023 mentre ti abbracciavo sul letto ho sentito qualcosa di strano, il giorno dopo mi sono fatto coraggio e ti ho chiesto di farti controllare. Non sapevi che mi si appannava la vista per quante lacrime quando rimanevo solo, versavo per te". Maria De Filippi continua a leggere le parole di Francesco che fanno commuovere Claudia seduta al suo fianco:

Quando la salute ci abbandona si va letteralmente sottosopra, sei stata altruista. Mi hai detto che ti sentivi in colpa, perché non volevi aprire una ferita così dolente, ma poi mi hai ringraziato. Una sera mi hai detto “devo guarire lo devo fare per noi, per la nostra famiglia, perché io voglio vivere”. Ero terrorizzato all’idea di perderti, ho finto di essere forte perché non volevo che mi vedessi crollare, ma solo vedendo come reagivi tu, mi sono fatto coraggio. Non ho mai smesso di amarti un secondo. Sei stata pazzesca. Io ti prometto che dedicherò meno tempo ai videogiochi, che farò scegliere a te i film da vedere, non ti manderò whatsapp di rimprovero con i bracciali dove non devono stare, fai tutto il disordine che vuoi.

Le parole di Mahomood per Claudia

In studio, quindi, entra finalmente Mahmood per completare la sorpresa e scende la scalinata per abbracciare Claudia:

Sono felice di essere qui oggi e di vedere una cosa come questa, perché dopo nove anni di relazione vedere le vostre facce così’ è veramente difficile, sono rare queste cose. Hai passato tante sfide e momenti difficili, anche tu il fatto che sei qua con questo sorriso, vorrei veramente fare chapeau. Mi sono emozionato anche io. L’ultima cosa che volevo dire, magari a volte si è lamentato del fatto che tu sia disordinata, io sono della vergine, ma ci nasciamo così.

È arrivato il momento dei regali, come accade ad ogni sorpresa, per cui il cantante regala a Claudia una collana, importante per lui, ma le sorprese non sono finite:

Ho un pensierino, mi ha sempre portato fortuna, è la mia collana del battesimo, ne ho fatta fare una uguale, l’ho sempre portata nei momenti importanti. Ho saputo che non avete viaggiato tantissimo, questo piccolo aeroplano, in realtà partirete, vi farete un viaggetto a New York, potete partire quando volete ma non a maggio perché ci sarebbe un concertino da vedere.