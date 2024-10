video suggerito

L’umiltà di Shaila Gatta al GF: “Vorrei le donne non mi vedessero sexy e inarrivabile. Sì, sono anche quello” Strafalcione di Shaila Gatta al Grande Fratello quando, parlando della sua figura nella Casa, confida a Ilaria Galassi che le spiace che chi la osserva la ritenga irraggiungibile. “Sono anche quello”, ammette poi con umiltà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Strafalcione di Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Contesa tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, l’ex velina di Striscia la notizia ha dato prova di essere una abile seduttrice, in grado di fare il bello e il cattivo tempo agli inizi di una conoscenza potenzialmente romantica. Più tronista di Uomini e Donne – con corteggiatori al seguito – che concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, qualche minuto fa ha ammesso che le spiace essere considerata una stella “inarrivabile”, sensazione che teme di comunicare all’esterno e, in particolare, al pubblico femminile che segue il programma.

Lo strafalcione di Shaila Gatta al Grande Fratello

Parlando dell’immagine che teme di stare dando di se stessa all’esterno, Shaila si è detta dispiaciuta di essere considerata come un modello irraggiungibile dalle donne in generale. “Mi piacerebbe che le donne mi vedessero non come una cosa inarrivabile, questa cosa sexy. Per carità, sì, sono anche questo. Mi auguro che seguano la diretta. Io sono tante cose, non sono solo quello: la bomba sexy che balla”, ha riferito Shaila a Ilaria, preoccupata dunque che il pubblico femminile la veda come troppo luminosa per poter essere usata come metro di paragone.

Shaila Gatta contesa tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato

A contribuire a rafforzare la fiducia che Shaila nutre in se stessa sarà stato sicuramente il fatto di essere stata protagonista delle ultime puntate del Grande Fratello a causa del quadrilatero sviluppatosi con Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Entrambi i coinquilini non hanno mai nascosto il fatto di essere interessati all’ex velina dello storico tg satirico di Canale5 e, per conquistarla, Lorenzo ha addirittura rinunciato alla conoscenza con la modella Helena, un’altra delle “bellissime” entrate nella Casa.