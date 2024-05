video suggerito

L'ultima puntata de La Ruota della Fortuna il 2 giugno su Canale5: cosa andrà in onda al suo posto La ruota della fortuna di Gerry Scotti è quasi ai titoli di coda: l'ultima puntata del game show è in programma per domenica 2 giugno. Al suo posto andrà in onda Caduta Libera, con le repliche.

A cura di Gaia Martino

Nonostante i dati di ascolto piuttosto incoraggianti, mancano poche puntate alla chiusura de La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti, accompagnato da Samira Lui, e trasmesso in occasione del centenario di Mike Bongiorno per tutto il mese di maggio. L'ultimo appuntamento è in programma per domenica 2 giugno 2024. Da lunedì 3 giugno 2024, poi, nell'access prime time di Canale5 tornerà in onda Caduta Libera, con le repliche.

Quando finisce La ruota della fortuna con Gerry Scotti e cosa va in onda suo posto

L'ultima puntata de La ruota della fortuna è in programma per domenica 2 giugno 2024 nell'access prime time di Canale5, ovvero dalle 18.40 sino alle 20 circa, orario in cui viene poi trasmesso il telegiornale. A partire da lunedì 3 giugno 2024 tornerà in onda, al suo posto, Caduta Libera, con le repliche fino al 14 luglio. Poi, fino al 31 agosto, andrà in onda The Wall con le vecchie puntate andate in onda tra il 2017 e il 2018, scrive TvBlog che, poi, non esclude un ritorno di Avanti un altro, lo show di Bonolis e Laurenti che avrebbe alcune puntate inedite, mai trasmesse, custodite in un cassetto. Nessuna notizia al riguardo, però. Gerry Scotti per ora dovrebbe continuare ad intrattenere gli italiani nella fascia oraria in questione, su Canale5.

Cosa sappiamo sulle nuove puntate de La Ruota della Fortuna

Nonostante gli ascolti siano stati incoraggianti, il reboot del game show condotto da Gerry Scotti, La ruota della Fortuna, stando a quanto scrive il blog di Davide Maggio, "chiuderà le saracinesche" dopo la chiusura del 2 giugno. Il programma era stato, infatti, riproposto per il mese di maggio per omaggiare Mike Bongiorno che lo scorso 26 maggio 2024 avrebbe compiuto 100 anni. Lui condusse il game show dal 1989 per ben 14 edizioni, per un totale di 3125 puntate. Trascorso il mese, per il game show sarebbe stata decisa la chiusura.