Luca Onestini torna in tv al Gran Hermano Duo, sarà un concorrente in coppia con Elena Rodriguez

A cura di Gaia Martino

Luca Onestini tornerà presto in tv, in Spagna. L'ex di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, reality al quale ha preso parte due volte, dopo le vacanze natalizie entrerà a far parte del cast del Gran Hermano Duo, programma televisivo spagnolo prodotto da Zeppelin TV e trasmesso su TeleCinco. Entrerà in coppia con Elena Rodriguez, ex suocera di Gianmarco Onestini.

L'ingresso di Luca Onestini al GH Duo con Elena Rodriguez

Luca Onestini e Elena Rodriguez entreranno a far parte del Gran Hermano Duo, reality spagnolo la cui nuova edizione (la seconda) inizierà l'11 gennaio 2024. La loro presenza è stata annunciata durante la finale del Grande Fratello Vip spagnolo.

L'ex del GF Vip e Uomini e Donne parteciperà al programma in coppia con l'ex suocera di Gianmarco Onestini, nonché madre di Adara Molinero, ex fidanzata del fratello. Elena Rodriguez è anche una ex concorrente di ‘Survivors'. La loro presenza come coppia in tv farà di certo chiacchierare: i tabloid spagnoli ricordano che i rapporti tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero sarebbero ancora piuttosto tesi nonostante la rottura sia arrivata circa tre anni fa.

Il commento di Luca Onestini

Ritornato negli studi di Telecinco, Luca Onestini un'ora fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per commentare la nuova avventura a cui presto prenderà parte. "Sono tornato a casa. È sempre bello tornare dove ti sei divertito così tanto! Esattamente 2 anni fa abbiamo vinto insieme Secret Story e oggi, lo stesso giorno, siamo di nuovo qui. Tutti insieme per una nuova avventura piena di emozioni! A NOI! A quelli che ci sono sempre stati, a quelli che ci sono e a quelli che ci saranno! A testa alta e cuore aperto Famiglia. ECCOCI CON PIÙ ENTUSIASMO CHE MAI" ha scritto a corredo di una foto che lo ritrae in studio prima di fare il suo annuncio ai telespettatori spagnoli.