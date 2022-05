Lory Del Santo contro Nicolas Vaporidis: “Geloso, rosicone, non è un vero amico di Edoardo Tavassi” All’Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo ritiene che Nicolas Vaporidis non sia affatto un buon amico per Edoardo Tavassi. È convinta che le sue azioni siano mosse solo dalla gelosia e dalla paura di perdere il “monopolio” su Edoardo.

All'Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo ha provato a convincere Mercedesz Henger a non sprecare troppo tempo cercando un confronto con Edoardo Tavassi, dopo lo scontro avuto nel corso della scorsa puntata. Inoltre, si è detta dubbiosa circa l'autenticità dell'amicizia di Nicolas Vaporidis con il fratello di Guendalina.

Mercedesz Henger confida la sua preoccupazione a Lory Del Santo

Mercedesz Henger ha fatto sapere a Lory Del Santo che Edoardo Tavassi le avrebbe confidato tantissime cose, come lei ha fatto con lui. Ad esempio, la figlia di Eva Henger ha rivelato al fratello di Guendalina alcuni dettagli sulla relazione che si è conclusa prima che lei sbarcasse sull'Isola dei famosi:

"Non mi aspettavo che queste cose venissero usate contro di me, poi in questa maniera, ribaltando la frittata, rigirando le mie parole. Non me lo aspettavo. Errore mio, mi prendo le mie colpe. Mi godo questi ultimi giorni e vedo poi cosa succederà. Sono un po' preoccupata dopo l'ultima puntata. Ieri in studio li sentivo contro di me. Mia madre mi ha detto di venire qua per farla divertire. C'è mia sorella di 13 anni che mi guarda, non volevo che vedesse queste cose".

I dubbi di Lory su Nicolas Vaporidis

Lory Del Santo non approva il fatto che Nicolas Vaporidis si sia schierato contro Mercedesz Henger. Ritiene che questo dimostri che non è affatto un buon amico per Edoardo Tavassi: