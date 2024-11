video suggerito

“Lorenzo Spolverato è un narcisista insicuro”, il parere dell’esperto sul suo rapporto con Shaila al Grande Fratello Lorenzo Spolverato è uno dei personaggi più divisivi del Grande Fratello. Da qualche settimana ha una storia con Shaila Gatta e i due si lasciano andare spesso a momenti di passione. Il ragazzo, però, non si ritene il suo fidanzato e nel frattempo si definisce “Un idolo, un Dio” capace di far sciogliere le ragazze. Fanpage ha chiesto a uno psicologo di analizzare il suo comportamento, ecco cosa ci ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Spolverato è uno dei personaggi più divisivi del Grande Fratello 2024. Da qualche settimana ha una storia con Shaila Gatta e i due, dopo essersi dichiarati l'una con l'altro, si lasciano andare spesso a momenti di passione. Il ragazzo non si ritene il suo fidanzato: "Siamo liberi, anche se insieme. Lei lo sa ed è brava su questo, mi rispetta" aveva detto a Helena Prestes. Poi, però, di quest'ultima aveva detto: "Helena vede in me un idolo, un Dio. Lei è l'ennesima ragazza che si scioglie per me". Il suo modo di fare è parso incoerente a molti telespettatori, tanto che la produzione stessa, nella puntata del 12 novembre, ha lanciato un sondaggio rivolto al pubblico: "Pensate stiano insieme per amore o strategia?". Una risposta concreta si potrà avere solo col tempo, ma nel frattempo Fanpage ha chiesto a uno psicologo di analizzare Spolverato, nel tentativo di restituire una chiave per comprendere il suo comportamento.

Il parere dello psicologo su Lorenzo Spolverato

Qualche giorno fa, Lorenzo aveva detto di non sentirsi responsabile di come gli altri vedono la sua storia con Shaila, perché lui non si sente il suo fidanzato. Al momento, il modello milanese non vuole dare un titolo al loro rapporto. Secondo lo psicologo e psicoterapeuta Elpidio Cecere, le sue azioni potrebbero essere frutto di un copione già scritto: "Il comportamento di Lorenzo oscilla tra narcisismo e insicurezza, preferisce mantenere tutte le porte aperte senza mai imboccarne una in modo concreto. Questa costante ambiguità nelle sue scelte può apparire come una sorta di strategia conveniente o, peggio, una forma di manipolazione".

"Si illude di avere successo, in realtà ha una scarsa autostima"

Secondo l'esperto, questo modo di fare rivelerebbe una tendenza più profonda: : "La difficoltà di Lorenzo a impegnarsi per paura del fallimento o, ancor più, per la paura di affrontare il riflesso reale di se stesso. La propensione a evitare scelte definitive lo porta a vivere a metà, convinto che mantenere aperte più opzioni significhi poter cogliere tutte le occasioni". Questo lo porta a non costruire alcun legame autentico: "Lorenzo sembra intrappolato in una visione immatura delle relazioni e della vita. Tuttavia, vivere nella costante illusione di poter avere tutto impedisce di avere qualcosa di vero".

La sua scarsa capacità di prendere posizione, rifletterebbe una certa immaturità: "Scegliere richiede coraggio. Spolverato, in questo senso, è in realtà una persona in lotta con la propria autostima, bloccata da un’idea illusoria di successo personale che manca di radici, consistenza e autenticità. Il suo caso è un monito per chi, come lui, fatica a capire che l’impegno è l’unica via per costruire una vita che abbia valore, per sé e per gli altri".