Lorenzo Spolverato e quella domanda inopportuna a Shaila Gatta, la regia lo censura Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha rivolto a Shaila Gatta una domanda decisamente indelicata. La regia ha censurato la scena, ma il video era già finito sui social.

A cura di Daniela Seclì

Lorenzo Spolverato continua a fare discutere. Il concorrente del Grande Fratello ha suscitato dibattito sui social per due momenti che lo hanno visto suo malgrado protagonista nelle ultime ore. In particolare, il gieffino prima ha pronunciato una frase spiacevole, poi ha rivolto una domanda inopportuna a Shaila Gatta. La regia ha censurato.

Lorenzo Spolverato chiede a Shaila Gatta: "Un uomo ti ha mai picchiata?"

Nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto un confronto per capire a che punto sia il loro rapporto dopo gli scossoni delle ultime puntate. Ricordiamo che la ballerina ha detto di preferire Javier Martinez a lui. Poi, però, in un video confidava di essere attratta da Lorenzo, portando Javier ad allontanarsi da lei. Nel corso del confronto tra Spolverato e Gatta, l'uomo ha rivolto una domanda inopportuna alla gieffina: "Qual è la tua ferita più grande? Qual è la ferita più grande che ti ha fatto un uomo? Un uomo ti ha mai picchiata?". Mentre Shaila rispondeva di no, la regia ha abbassato il microfono di Lorenzo poi ha staccato l'inquadratura, spostandola su un gruppo di gieffini che stavano cantando. Agli spettatori più fedeli del Grande Fratello, tuttavia, quel momento non è sfuggito. Il video è finito sui social dove non sono mancate le critiche per la leggerezza con cui Lorenzo ha rivolto una domanda così delicata a Shaila.

La frase sulle donne pronunciata da Lorenzo Spolverato

Sempre nel corso della conversazione con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha pronunciato un'altra frase che ha suscitato numerose critiche da parte degli spettatori. Il gieffino ha spiegato di essere in grado di difendersi perché "fortunatamente ho le spalle larghe". Poi, ha aggiunto: "Non mi p*** in testa nessuno qua dentro, tantomeno una donna". A quelli odierni si sommano gli episodi dei giorni scorsi e ora c'è chi si chiede se il Grande Fratello sia intenzionato a intervenire richiamando Lorenzo a un comportamento più consono.