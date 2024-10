video suggerito

Al Grande Fratello è polemica, Lorenzo Spolverato colpisce la gamba di Helena Prestes poi le dice: “Le prendi” Alcuni atteggiamenti di Lorenzo Spolverato stanno suscitando polemiche non solo dentro la casa del Grande Fratello ma anche fuori. Iago Garcia, in diretta, lo ha accusato di essere aggressivo con le donne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello stanno facendo storcere il naso sia agli inquilini che agli spettatori che seguono il reality da casa. Alcuni suoi gesti vengono reputati troppo aggressivi. In queste ore, è diventato virale e sta generando polemiche un video che ritrae un momento condiviso dal gieffino con Helena Prestes dopo la diretta di giovedì 3 ottobre.

Il gesto di Lorenzo Spolverato che fa discutere

Dopo la diretta del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha avuto un confronto con Helena Prestes. Ma andiamo con ordine. In puntata, è andato in scena il faccia a faccia tra il concorrente e Iago Garcia. Poi, Spolverato ha detto a Helena di considerare Iago il suo nemico giurato. Dal canto suo, Prestes è apparsa pentita di avere nominato l'attore spagnolo per difendere Lorenzo. La conversazione tra i due è proseguita facendosi tesa. Fino a quando Lorenzo ha colpito la gamba di Helena con la mano e ha aggiunto:

È colpa tua, vado a dormire altrimenti sai quante te ne dico? Lasciami stare. Taci.

In un secondo momento poi, l'ha guardata e le ha detto: "Le prendi, le prendi, le prendi", facendo il gesto con la mano. Sui social c'è chi chiede che vengano presi provvedimenti e chi attribuisce la frase alla confidenza che il concorrente ha ormai con la gieffina. Spetterà agli autori approfondire.

L'accusa di essere aggressivo con le donne

Durante la puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 3 ottobre, Iago Garcia ha accusato Lorenzo Spolverato di essere aggressivo sia in generale che con le donne in particolare:

Ogni volta che riceve una critica reagisce con aggressività. Ha un atteggiamento aggressivo che dovrebbe controllare. Dovrebbe riflettere sulla sua attitudine. Anche quando parla con le donne, se gli dicono qualcosa che non gli sta bene, ha questo atteggiamento aggressivo.

Non è da escludere che Alfonso Signorini voglia vederci chiaro.