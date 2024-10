video suggerito

GF, Lorenzo Spolverato smentisce Shaila e ha un piano per smontare Iago Garcia: “È il mio nemico” Lorenzo Spolverato affronta il suo GF come uno stratega che ha dei piani ben precisi da mettere in atto. Il gieffino, infatti, sempre più vicino a Helena Prestes, la mette in guardia su Shaila Gatta e le confida il suo piano per “smontare” Iago Garcia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello, ormai, sebbene siano passate poche settimane dall'inizio del programma i concorrenti hanno ormai ben chiare simpatie e antipatie. Lorenzo Spolverato è uno di questi e dopo la puntata del reality show andata in onda giovedì 3 ottobre, ha esplicitato i suoi piani a Helena Prestes, con la quale sembra sia nata una complicità che ben presto potrà sfociare in qualcosa che vada oltre l'amicizia. Il gieffino ha puntato, però, oltre a Shaila Gatta anche un altro inquilino: Iago Garcia.

Lorenzo Spolverato smentisce Shaila Gatta

Il concorrente milanese sembra essere un abile stratega, dispensando consigli agli altri inquilini, ma senza tralasciare i suoi piani che, infatti, vuole portare avanti e non ha intenzione di essere fermato. Nella puntata in prima serata su Canale 5, Lorenzo ha appreso in diretta tv che Shaila Gatta lo ritiene un amico e di avere a cuore anche la Prestes, ma lui non sembra essere dello stesso parere, o meglio, cerca di mettere in guardia la modella su quanto detto dalla ex velina e prendendola in disparte dice:

Non è andata come dice lei. Non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti, tu fatti furba e inizia a guardare di più. Lei è ambigua. Io sono un amico? Ieri mi ha detto ‘mi manchi’, te lo giuro. In che senso? Le manco come amico? Inizia a fidarti di me. Lei non la racconta giusta. Io non so se lei ha un piano o cosa, ma con me non si è comportata sempre da amica.

Lorenzo ha un piano contro Iago Garcia

Ma non è finita qui. Lorenzo, infatti, dopo gli scontri avuti con Iago Garcia in questi ultimi giorni e il confronto in puntata, lo ha ormai puntato e non ha intenzione di abbassare la guardia. Il ragazzo milanese, infatti, lo ritiene qualcuno da dove sconfiggere. Parlando ancora con Helena, dopo la puntata, rivela il suo piano:

Adesso lui ha capito il gioco. Hai visto stasera le scenette con Jessica? Notorietà, flirt vicino a Jessica, Visibilità, clip. Ho già capito tutto. Io non mi abbasserò a non essere me stesso. Ma sai cosa voglio fare? Essere un muro, fino a quando lui si smonta. Ti spiego una cosa, ascoltami bene. Lui qui dentro si smonterà e io vorrò smontarlo, voglio essere io a farlo… il mio nemico!“.