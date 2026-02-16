Lorena Bianchetti ha un lapsus e confonde San Francesco con Gesù durante A Sua Immagine

Lorena Bianchetti fa una gaffe nella diretta di A Sua Immagine di domenica. La conduttrice, infatti, ha un lapsus e invece di parlare di San Francesco, parla di Gesù e dell’esposizione delle sue spoglie.

Lorena Bianchetti è ormai da anni la conduttrice di A Sua Immagine, il programma di stampo religioso, che va in onda dal 1997 il sabato e la domenica pomeriggio su Rai1. Durante l'ultima puntata la conduttrice ha avuto una piccola defaillance, che ad alcuni non è passata inosservata, come riportato da Dagospia.

La gaffe di Lorena Bianchetti

Può capitare a chiunque di avere qualche momento di distrazione, anche a volti esperti della tv, ed è quello che è accaduto a Lorena Bianchetti durante la diretta di domenica mattina. La conduttrice, poco prima di dare la linea all'Angelus da Piazza San Pietro, ha fatto un annuncio rivolto al pubblico, per parlare di uno degli argomenti previsti per le prossime puntate, ovvero la traslazione e l'ostensione (esposizione ndr) del corpo di San Francesco, solo che Bianchetti, invece che parlare del Santo ha menzionato Gesù, dicendo:

Intanto voglio anche annunciarvi che la prossima settimana, sia sabato che domenica, A Sua Immagine si trasferirà ad Assisi per degli speciali in occasione dello smuramento e dell’ostensione del corpo di Gesù. Un momento di grande forza che noi seguiremo con le nostre dirette, sia sabato a partire dalle ore 16, che domenica a partire dalle ore 10:15.

La gaffe è comparsa sulle pagine di Dagospia, dove non hanno potuto fare a meno di sdrammatizzare il tutto, facendo un paragone con Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport che durante la sua telecronaca, non ne ha azzeccata una.

A Sua Immagine in diretta da Assisi

La conduttrice, poi, è intervenuta a fine puntata per ricordare l'appuntamento con le dirette speciali da Assisi, dove i telespettatori potranno assistere all'esposizione straordinaria delle spoglie di San Francesco, in occasione dell'ottavo centenario dalla sua morte. Un evento importante, a cui seguirà un approfondimento seguito da ospiti che proprio insieme a Bianchetti, forniranno dettagli e significati più stringenti di quel momento.