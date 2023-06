LOL talent show: Elio, Pintus e Katia Follesa sceglieranno un comico della prossima stagione Sono stati scelti i giudici che dovranno scegliere il comico non famoso che prenderà parte alla quarta stagione di LOL. Si tratta di Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, grandi protagonisti della prima edizione dello show di Amazon Prime Video.

A cura di Ilaria Costabile

Far ridere non è certo impresa facile e trovare chi possa adempiere questo compito, soprattutto tra un manipolo di maestri della risata, lo è ancora di più. È per questo che per LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, sono stati scelti tre giudici d'eccezione che avranno il compito di individuare uno tra i papabili concorrenti della nuova edizione. Si tratta di Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, grandi protagonisti della prima edizione dello show Amazon condotto da Fedez. L'annuncio arriva da Prime Video, che ha scelto come conduttore dei casting il Mago Forrest, reduce dal recente successo di Gialappa's Show su Tv8.

I giudici sceglieranno il comico di LOL 4

Obiettivo dei candidati sarà quello di far ridere i tre giudici, che si ritroveranno a dover giudicare non solo performance di comici, ma anche di cantanti, maghi, mimi, improvvisatori, o chiunque ritenga di avere delle particolari doti di intrattenimento, capaci di sollazzare il pubblico. Chi tra i partecipanti dei casting, che si terranno a Milano, Napoli e Roma tra luglio e inizio a agosto, convincerà i Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, si avvicinerà sempre di più a raggiungere il traguardo, quello di entrare nel cast della quarta stagione dei LOL – Chi ride è fuori. Per ravvivare ogni appuntamento con gli aspiranti concorrenti, ci sarà una guest star che si unirà alla giuria e potrà esporre il suo parere su una data performance, cambiando quindi le sorti dei partecipanti.

Le novità di LOL 4 – Chi ride è fuori

Dopo la vittoria di Fabio Balsamo e Luca Bizzarri, che hanno conquistato il podio a pari merito nella terza edizione dello show, per la quarta stagione di LOL si è pensato di dare spazio ad una novità. Si tratta per l'appunto di far entrare nel cast un personaggio non noto che, però, potrebbe trionfare sugli altri volti noti della comicità scelti per il nuovo appuntamento con lo show comico della piattaforma streaming.