Lo Zoo di 105 verso la ripartenza, cambia il palinsesto di Radio 105 Qualcosa sembra sbloccarsi per lo Zoo di 105, dopo lo slittamento della ripartenza del programma. Il palinsesto di Radio 105 dell’11 gennaio indica la regolare messa in onda del programma, a differenza della compilation indicata nei giorni scorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha fatto molto rumore lo slittamento della partenza dello Zoo di 105 dopo le vacanze natalizie. Il programma radiofonico storico di Radio 105 era mancato all'appello della regolare ripartenza dopo le feste ed era stato proprio Marco Mazzoli a dare l'annuncio del temporaneo congelamento del programma, temporaneamente sostituito da una compilation best of in onda nel regolare spazio dalle 14 alle 16. Il giorno successivo erano arrivati chiarimenti, che lasciavano intuire si trattasse di un semplice slittamento dovuto a problemi con l'azienda, probabilmente riferiti al rinnovo dei contratti di alcuni collaboratori.

Il cambio nel palinsesto di Radio 105

Oggi però, giovedì 11 gennaio, qualcosa sembra muoversi, almeno stando al cambio di palinsesto di Radio 105 indicato sul sito della radio. A differenza di quanto indicato in palinsesto nei giorni scorsi, quando compariva chiaramente la dicitura "Lo Zoo di 105 compilation", per la giornata di oggi viene indicato semplicemente "Lo Zoo di 105" alle 14. Al momento non ci sono annunci ufficiali sui social, né da parte di Marco Mazzoli e Paolo Noise, né da parte di Radio 105, ma non è da escludere un ritorno silenzioso e improvviso che rientrerebbe nello stile della famiglia di 105.

Lo slittamento dello Zoo di 105, cos'è successo

Nella giornata di lunedì Mazzoli, attraverso una storia sui social, aveva parlato vagamente di un dispiacere per gli ascoltatori e anche per la famiglia dello Zoo, lasciando intendere che alcuni problemi bloccavano il ritorno della trasmissione, senza fornire ulteriori chiarimenti.

Leggi anche Chi è Annie Mazzola, speaker radiofonica e nuova conduttrice del GF party

Il chiarimento di Marco Mazzoli e Paolo Noise

Poche ore dopo Marco Mazzoli e Paolo Noise avevano pubblicato proprio sulla pagina dello Zoo un video in cui spiegavano le ragioni dello slittamento: "Abbiamo avuto un po' di problemi con la nostra meravigliosa azienda – affermava Mazzoli nel video – non tanto noi in evidenza, ma il resto della squadra e, come ho scritto sulla mia pagina, noi siamo una famiglia davvero e ci siamo uniti tutti per la causa, quindi ci stiamo impegnando a risolverla, cosa che provoca slittamento della ripartenza. Speriamo di risolvere nelle prossime ore perché abbiamo voglia di tornare in onda. Noise: ". Quindi Paolo Noise aveva aggiunto:

Noi siamo compatti e come una vera squadra dobbiamo muoverci per risolvere i problemi. Noi siamo qui a lavorare, vero che vi stiamo creando un disservizio, però se non ci facciamo rispettare adesso, non ci facciamo rispettare più. Quando tuo fratello c'ha bisogno, ti devi sbattere.