video suggerito

Lino Banfi torna nella villa di Poggio Fiorito: i fan sperano nel ritorno di Un medico in famiglia Lino Banfi è tornato nella villa di Poggio Fiorito, la celebre casa della Famiglia Martini protagonista di Un medico in famiglia. Un indizio sul futuro della serie? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Vi ricordate? Vediamo quanti di voi vi ricordate di questo posto". Lino Banfi è tornato nella villa di Poggio Fiorito, la celebre casa della Famiglia Martini protagonista di Un medico in famiglia. Un breve video, pubblicato sul canale Instagram ufficiale dell'attore, che però ha mandato in visibilio tutti i fan della serie tv italiana. Per alcuni, infatti, potrebbe essere anche il segnale di un imminente ritorno di Un medico in famiglia in Rai. Per ora, però, non ci sono conferme.

Il possibile ritorno di Un medico in famiglia

Non è un mistero che Lino Banfi sia uno di quelli in prima linea per il ritorno di Un Medico in Famiglia. "È da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia", erano state queste le parole di Lino Banfi ai microfoni di SkyTG24. La stagione finale sarebbe l'undicesima e, a 25 anni dalla prima stagione, sarebbe una vera e propria celebrazione di uno show che ha cresciuto almeno due generazioni di italiani. Questo video su Instagram potrebbe rappresentare un'ulteriore spinta di Banfi a fare in modo che l'undicesima stagione possa avere una conferma. "Qualche giorno fa sono stato a Maratea per ritirare un premio alla carriera, durante l'incontro con dei giovani autori mi è stato proposto un film in cui il protagonista era un vecchio ferroviere. Ho ringraziato ma ho spiegato che nel caso avrei preferito tornare a fare Nonno Libero",aveva raccontato sempre a SkyTg24.

Dove si trova la villa di Poggio Fiorito di Un Medico in Famiglia

Ma dove si trova la villetta di Poggio Fiorito di Un Medico in Famiglia? È una villa costruita all'interno del complesso di Cinecittà, in via Tuscolana a Roma. È ovviamente una costruzione scenografica. La villa, infatti, ha solo la facciata utile alle riprese. Per gli interni, infatti, sono stati utilizzati altri studi.