Lil Jolie in lacrime dopo la puntata di Amici 23: “Se dopo la sfida vado a casa, sono finita” Lil Jolie nel daytime di oggi si è sfogata con Gaia tra le lacrime dopo la decisione di Rudy Zerbi di metterla in sfida. La cantante sostiene di non essere in grado di superare la prova: “Sto pensando che me ne vado a casa. E se vado a casa sono finita”. Dopo i pianti e lo sfogo ha incontrato l’insegnante.

A cura di Gaia Martino

Dopo il pomeridiano di Amici 23 andato in onda ieri, domenica 10 dicembre, Lil Jolie si è lasciata andare ad un lungo sfogo. L'allieva è finita in sfida dopo essere arrivata ultima nella classifica della gara di canto: Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione di farle indossare la maglia rossa per metterla alla prova. La scelta ha fatto andare in tilt la cantante che, dopo la puntata, è scoppiata in un lungo pianto. Ecco cosa è andato in onda nel daytime di oggi.

Le lacrime di Lil Jolie

Consolata da Gaia, Lil Jolie si è lasciata andare ad un lungo sfogo nella casetta di Amici. La cantante ha sostenuto che non riuscirà a superare la sfida e tornerà a casa: "Me ne sto andando. Stare qui è qualcosa di molto importante. Mi avevano dato questa opportunità, io che faccio nella mia vita? Voglio fare musica per tutto il resto della mia vita. La delusione è forte. Io non la passo la sfida". Ciò che la rende maggiormente triste è che la decisione sia partita da Rudy Zerbi: "Sto male perché mi ha messo Rudy in sfida, significa che non crede in me, che non gli piaccio più. Ho paura di perdere la sfida, sto pensando che me ne vado a casa. E se vado a casa sono finita".

L'incontro con Rudy Zerbi

Lil Jolie ha così chiesto a Rudy Zerbi di potersi incontrare. Una volta raggiunto il professore nella sala prove, gli ha confessato: "Scusa per la reazione che ho avuto, mi si chiude il cervello. Sono impulsiva, troppo impulsiva. Odio deludermi, odio deludere. Arrivare in quel posto ha significato per me deludere me stessa e te. Mi dispiace, ho paura che tu abbia cambiato considerazione di me. Ho paura che non mi consideri all'altezza. Ho sbagliato i modi, ma ci tengo troppo alla musica. È l'unica cosa che mi fa stare bene con me stessa, quindi volevo chiarire questa cosa". La replica dall'insegnante, intenerito dalle sue parole, non è tardata ad arrivare:

Tu non mi hai mai deluso. Mi deluderai il giorno in cui sarai tu la prima a smettere di credere in quello che fai. Allora sì che mi deluderai. Se vuoi che le persone credano in te, la prima cosa da fare è credere in se stessi.