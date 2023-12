Lil Jolie finisce in sfida e scoppia in lacrime, Maria De Filippi: “Può capitare, è il tuo lavoro” Nel pomeridiano di Amici 23 oggi, domenica 10 dicembre, Lil Jolie si è piazzata ultima nella classifica della gara di canto. La cantante, finita in sfida, è scoppiata in lacrime ed è intervenuta Maria de Filippi: “Non farti prendere dal panico. Può capitare arrivare ultimi per una volta”.

A cura di Gaia Martino

Nel corso del pomeridiano di Amici 23 oggi, domenica 10 dicembre 2023, Lil Jolie è finita ultima nella classifica della gara di canto. La cantante non ha preso bene la decisione dei giudici e la proposta di Rudy Zerbi di metterla in sfida: "Non ho parole" è stato il primo commento dell'allieva prima della decisione della produzione.

La richiesta di sfida e le lacrime di Lil Jolie

Dopo l'esito della classifica, Rudy Zerbi ha commentato così la posizione di Lil Jolie: "Credo che una sfida ti farebbe bene, devi tirare fuori ciò che dentro ti brucia. Chiedo a Lorella di metterla in sfida con uno o una che valga la pena". L'allieva è così subito andata nel panico: "Non ho parole. Io dentro ho tantissimo, credo che sono state sbagliate delle assegnazioni. Ho un fuoco dentro, vivo per cantare, la musica è la mia vita". È intervenuta Maria de Filippi per ricordare alla cantante che è stata lei a scegliere la canzone con cui esibirsi: "Tu hai scelto quali canzoni cantare. Sono brava oggi perché è Natale". L'allieva è scoppiata in lacrime, a quel punto Rudy Zerbi ha provato a rassicurarla:

Tu sei brava, devi dimostrarlo. Voglio un'altra reazione da te, non mi piace cosa hai detto. Devi reagire in altro modo, devi dimostrare ciò che puoi fare.

Le parole di Maria de Filippi

Quando Lil Jolie è scoppiata in lacrime, Maria de Filippi l'ha sgridata accusandola di "non connettere la testa" in situazione più scomode.

Devi collegare la testa, non partire. Ti sta dicendo che sei brava. Sei proprio stupida, posso dirtelo? Sei brava, ti fai prendere dal panico senza alcun motivo. Spero che la produzione dica di sì alla sfida, perché il tuo lavoro è cantare, non spaventarti. Detto questo, sei brava e te lo sta semplicemente dicendo. Vuole che si veda. Non farti prendere dal panico. Può capitare arrivare ultimi per una volta. Se esci è perché devi uscire, perché c'è qualcuno più bravo fuori. Ci sarà sempre uno più bravo di te. Tu canti, sei qui per cantare e la sfida che fai qui è piccola rispetto alla sfida che farai fuori. Quella sì che diventerà difficile. Devi collegare la testa, non spaventarti.

"Non vorrei fare la sfida. Non sono contenta" ha commentato l'allieva prima di ricevere la maglia rossa della sfida. Tra le lacrime ha poi cantato Un'emozione da poco per "sfogarsi".