Licia Colò contro Camila Raznovich, che prese il suo posto a Kilimangiaro: “Sta dicendo bugie su di me”

Licia Colò smentisce Camila Raznovich. La conduttrice è intervenuta sui social dopo alcune dichiarazioni rilasciata dalle collega sul suo conto e riferite alla conduzione di Kilimangiaro. Nel 2014 Raznovich prese il posto di Colò nel programma. "Non l'ha presa benissimo, alludeva al fatto che facessi uso di qualche sostanza", ha spiegato l'ospite de La Confessione a Peter Gomez. "Non ho mai detto una cosa del genere e non l'ho mai conosciuta", la replica.

Cosa ha detto Camilla Raznovich su Licia Colò

Camila Raznovich è stata ospite de La Confessione nella puntata in onda l'11 ottobre su Rai3. Peter Gomez ha parlato con la sua ospite della conduzione di Kilimangiaro e del fatto che abbia sostituito Licia Colò dopo anni. "Intervistata dice "Non ho sentimenti negativi ma nemmeno positivi, semplicemente non mi riguarda quello che farà. Lo stesso vale per il programma, che di certo non seguirò mai più", ha spiegato Gomez citando alcune dichiarazioni dell'ex conduttrice.

Raznovich ha risposto: "Da collega, cosa poteva dire? Non l'ha presa benissimo. Mi piacerebbe dire che è stata una mia scelta, ma io conto zero. Non è stata neanche simpaticissima nei giornali e nelle interviste successive". E ha aggiunto: "Nei giornali ha velatamente fatto riferimento al fatto che facessi uso di qualche sostanza. Non ho risposto perché ci sono cose che vanno lasciate andare".

La replica di Licia Colò all'intervista di Camila Raznovich

Dopo aver sentito le parole di Raznovich a La Confessione, Licia Colò è intervenuta sui social "per difendersi". La conduttrice ha spiegato di non aver mai rilasciato le dichiarazioni citate da Peter Gomez e nemmeno di aver mai incontrato la collega che l'ha sostituita a Kilimangiaro: "NON ho mai conosciuto Camila, NON ho mai detto una cosa del genere, e SOPRATTUTTO NON ho fatto nessuna allusione a riguardo".

Colò ha confermato invece di non aver fatto i migliori auguri a Raznovich per la conduzione: "Non essendo un’ipocrita, dopo che l’allora direttore di Rete mi aveva tolto il programma che avevo fatto nascere anche come autrice, non ho fatto gli auguri desiderati alla nuova conduttrice". Infine ha concluso: "Dopo tanti anni che ancora si parli di questo mi fa sorridere, ma che si dicano bugie toccando uno stile di vita al quale ho sempre mantenuto fede mi dà molto fastidio, oltre e soprattutto non essendo corretto".