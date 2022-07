Libero De Rienzo a un anno dalla morte, il ricordo Rai con i suoi film in prima serata A un anno dalla morte dell’attore, scomparso all’età di 44 anni, Rai Movie dedica una serata a Libero De Rienzo con la messa in onda dei film Takeaway e Santa Maradona.

A cura di Andrea Parrella

È trascorso quasi un anno dal 15 luglio 2021, giorno in cui l'attore Libero De Rienzo, celebre per aver partecipato a molti significativi film della storia del cinema italiano recente, veniva trovato senza vita nella sua casa romana. De Rienzo è morto all'età di 44 anni, lasciando un grande vuoto tra amici e colleghi che si erano legati a lui nel corso degli anni, vedendolo come un esempio di talento puro e in un certo senso indomito, considerando il suo carattere e le molte scelte artistiche che avevano segnato il percorso della sua carriera.

La serata omaggio per Libero De Rienzo su Rai Movie

A un anno dalla scomparsa, la Rai dedica una serata a Libero De Rienzo, con la programmazione di due film in sequenza trasmessi su Rai Movie la sera del 15 luglio, come annunciato da uno spot in rotazione in questi giorni proprio sulle reti Rai. Alle 21.10 in Prima Tv andrà in onda "Takeaway" di Renzo Carbonera, con Libero De Rienzo nel suo ultimo ruolo da protagonista accanto a Carlotta Antonelli e Primo Reggiani. Nel film De Rienzo interpreta Johnny, compagno di Maria che è una giovane marciatrice desiderosa di affermarsi nel mondo dell'atletica. Johnny è un ex allenatore radiato per utilizzo di sostanze dopanti, la convince ad assumere dei prodotti chimici realizzati clandestinamente da una persona che conosce e che li vende a caro prezzo. Maria, progressivamente, entra in conflitto con se stessa dopo aver conosciuto Tom, un atleta a cui Johnny aveva rovinato carriera e salute.

Subito dopo, invece, verrà proposto il classico con Libero De Rienzo, "Santa Maradona" di Marco Ponti, che valse all'attore il Davide di Donatello come migliore attore non protagonista e che vede De Rienzo al fianco di Stefano Accorsi nel ruolo di protagonista. Tra gli interpreti del film, diventato un vero cult nel corso degli anni, anche Anita Caprioli.

Il decesso di Libero De Rienzo

La morte di Libero De Rienzo risale al 15 luglio 2021. L'attore è deceduto a causa di un "arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da eroina". Gli esami hanno rilevato nel sangue anche tracce di cocaina e benzodiazepine, che però non sarebbero la causa della morte.