Paolo Borsellino, a 30 anni dalla morte il ricordo delle reti Rai Martedì 19 luglio saranno trascorsi 30 anni dalla morte del giudice Borsellino. Ecco l’ampio ricordo sulle reti Rai.

A cura di Andrea Parrella

Martedì 19 luglio saranno trascorsi 30 anni dalla morte di Paolo Borsellino, il giudice barbaramente ucciso in via D'Amelio nel 1992. Per ricordare il giudice, tra i simboli iconici dell'antimafia in Italia, la Rai dedicherà una programmazione speciale fatta di approfondimenti, documentari, film in prima serata ispirati dalla tragica vicenda di inizio anni Novanta.

Lunedì 18 luglio Rai 1 propone alle 23 la seconda puntata di “Cose Nostre” con il racconto della storia di Paolo Borsellino. Martedì 19 luglio, nel giorno dell’anniversario, Rai 1 racconta quella tragica giornata a cominciare dalla trasmissione Uno Mattina Estate, in onda alle 9.05, mentre in prima serata, alle 21.25, va in onda la fiction “Paolo Borsellino, i 57 giorni” con Luca Zingaretti. Su Rai 3 il ricordo di Borsellino inizierà sin dalle 8 del mattino con Agorà Estate, per poi proseguire alle 13.15 con la puntata di “Passato e presente” dal titolo “Le stragi di mafia del ’92”.

Alle 21.20 spazio a Filorosso, il talk condotto da Giorgio Zanchini che ospita il procuratore Nicola Gratteri. RaiNews24 realizza uno speciale con l’inviata Angela Caponnetto e il racconto delle iniziative che si svolgeranno a Palermo per il ricordo di Borsellino. Oltre alla testata regionale siciliana, che seguirà tutte le iniziative in programma sul luogo della strage, tutte le Testate Rai dedicheranno ampia copertura informativa alla ricorrenza nelle edizioni dei rispettivi telegiornali.

Molto il materiale sul portale e i social di Rai Cultura che propongono lo speciale “Paolo Borsellino, un uomo coraggioso”, contenitore che ricostruisce con filmati d’archivio e testimonianze i 57 giorni che intercorrono dall’attentato dell’amico Giovanni Falcone, fino a quella tragica domenica di luglio del 1992. Allo stesso tempo su RaiPlay ci sarà un'ampia sezione di contenuti dedicati alla figura del giudice palermitano.

Ampio spazio al ricordo di Borsellino anche sui canali Rai Scuola e su Rai 5 che manderà in onda alle 18.30 di martedì “Prima della prima. Falcone e Borsellino. L’eredità dei giusti”. Poi su Rai Storia con “Il giorno e la storia”, a mezzanotte e 40 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14 e 20. Alle 20.30 andrà in onda “Passato e presente. Le stragi di mafia del ’92”, mentre alle 21.10 “Paolo Borsellino, parole e silenzi”, un racconto attraverso le parole del magistrato nelle interviste alla Rai. Alle 21.40 “Diario civile. All’altezza degli occhi. Le donne di scorta”, racconto di Alessandro Chiappetta, con la regia di Agostino Pozzi, dedicato alla vita delle donne in Polizia, di scorta a uomini delle istituzioni e magistrati impegnati contro la criminalità.