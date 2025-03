Le prime parole di Dandy dopo l’uscita da Amici 24 prima del Serale, cosa ha scritto il ballerino sui social

video suggerito

Dandy Cipriano è tornato sui social dopo l'uscita da Amici 24. Il ballerino è stato costretto a lasciare la scuola per via di un problema fisico che gli impediva di esibirsi. La notizia del suo abbandono è arrivata all'improvviso a un passo dal Serale, che inizierà sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Sul suo profilo Instagram, l'allievo ha condiviso un breve video e commentato quanto accaduto.

Le parole di Dandy Cipriano dopo l'uscita da Amici

Dandy Cipriano è tornato su Instagram a distanza di 24 ore da quando è stato comunicata la sua uscita dalla scuola di Amici, mostrata al pubblico nel daytime del 20 marzo. Sul suo profilo social, il ballerino ha ricondiviso i video del momento e ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto in questa avventura, dai compagni in Casetta ai professori e alla produzione. "Grazie è riduttivo", ha scritto. Poi ha postato anche il momento in cui ha visto per la prima volta il palco del Serale, quello dove si sarebbe dovuto esibire. "La voglia di stare con voi su quel palco", ha scritto emozionandosi ripensando a quell'occasione.

Poco dopo Dandy ha pubblicato anche un post sul suo profilo Instagram, ripercorrendo la sua esperienza ad Amici e commentando quanto accaduto: "È andata cosi , quando meno te lo aspetti, stava per iniziare il traguardo più bello che c’era ma purtroppo la porta si è chiusa poco prima di entrarci. È un qualcosa che forse a parole non si puó descrivere ma che senti tanto in Gola e che fai fatica ad accettare e che forse non accetterai mai e ti incolpi anche un po’ anche se c'è poco da incolparsi, ma se tutto questo è successo pensi dentro di te che un motivo ci sarà o almeno speri e che magari ci potrà essere un riscatto personale…". Poi ha voluto ringraziare ancora una volta tutti coloro che lo hanno accompagnato e sostenuto: "Chi guarda non puó immaginare e la parte bella era proprio li, rubare con gli occhi e ogni minima cosa portarla dentro di te e farne tesoro perché tutto è servito a farti crescere e a farti migliorare…".

I motivi dell'uscita del ballerino

"Dandy deve lasciare Amici a causa di un problema che gli impedisce di ballare". È questa la comunicazione che la produzione ha dato al ballerino e ai compagni durante il daytime del 20 marzo. Una notizia che è arrivata inaspettata, almeno per i telespettatori da casa, visto che la clip precedente mostrava l'allievo mentre entrava per la prima volta nello studio del Serale. Aveva anche ricevuto un videomessaggio da parte della famiglia, che lo aveva incoraggiato in vista del nuovo percorso da iniziare. Dandy era scoppiato in lacrime per l'emozione, pronto a mettersi alla prova con l'ultima fase del talent e, perché no, anche a giocarsi la vittoria. Poi l'arrivo della notizia, da parte della produzione, che ha cambiato ogni cosa. Nessun dettaglio è stato dato riguardo l'infortunio che l'ha colpito, così come al ballerino non è stata data la possibilità di tornare di nuovo nella scuola di Amici il prossimo anno, a differenza di quanto successo in passato ad altri ballerini.