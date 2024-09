video suggerito

Le parole di Nek a Renga in chiusura del tour: "Ci sarò sempre, anche se finisce quest'avventura" Francesco Renga e Nek raccontano da Francesca Fialdini le tappe del tour, durato due anni, che li ha portato in giro per l'Italia. Non mancano tra loro parole di sincero affetto, a dimostrazione del loro sodalizio non solo artistico ma anche umano.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le trasmissioni che sono ripartite in queste settimane, c'è anche l'appuntamento pomeridiano con Francesca Fialdini, tornata alla conduzione di "Da noi..a ruota libera". Ospiti della puntata sono stati Nek e Francesco Renga, in chiusura del tour che li ha portati in giro per l'Italia. Un sodalizio, il loro, che gli ha portato diverse soddisfazioni, oltre a consolidare una già profonda amicizia.

Le ultime tappe del tour

Il duo di cantanti, nel salotto di Rai1, ha quindi parlato delle ultime tappe del tour che li ha portati in giro per lo Stivale e che si concluderà con tre date, rispettivamente a Milano, Bologna e Roma, dove hanno già radunato un bel po' di fan pronti a cantare insieme. Ovviamente, con la consapevolezza che sta per chiudersi un cerchio, non può mancare un briciolo di tristezza, come racconta il cantante friulano:

C'è un po' di malinconia, è iniziato tutto per gioco e invece siamo qua ormai da due anni. Ormai siamo una grande famiglia allargata e ci godiamo questa parte finale dell'avventura, con il privilegio di amare quello che facciamo.

Le parole di Nek per Francesco Renga

Un viaggio, quello di Nek e Francesco Renga, durato ben due anni e durante il quale hanno avuto modo di calcare anche il palco dell'Ariston, un'esperienza da vivere insieme che è stata ancor più emozionante e divertente, come racconta Filippo Neviani:

Una sera siamo usciti sul palco alle due di notte e abbiamo svegliato tutti. Eravamo tanto euforici che la gente pensava fossimo ubriachi! Ho letto anche diverse notizie che dicevano così, i giorni dopo…

Un connubio inaspettato che, però, ha fatto sì che i due artisti trovassero l'uno nell'altro un supporto, al di fuori del contesto musicale. Ed è infatti proprio quello che sottolinea Nek, rivolgendosi a Francesco Renga e dicendo: "Io comunque ci sarò sempre per te, anche se finisce quest'avventura".