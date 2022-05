Le lacrime di Tiziana Giardoni per Stefano D’Orazio: “Aveva troppi farmaci in corpo” La moglie di Stefano D’Orazio ricorda suo marito: “Lui anche quando stava male, cercava di non dare nulla a vedere”.

Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D'Orazio, a Domenica In per ricordare il marito scomparso. "Stiamo riprendendo la vita di tutti i giorni, sto riprendendo in mano la mia vita. Piano, piano". Tiziana Giardoni non riesce a trattenere le lacrime: "Mi ero ripromesso di non farlo". E spiega ancora: "Sto cercando di occupare tutto lo spazio che posso, tutti i momenti. Sto lavorando a progetti, sto portando avanti i progetti, quelli di Stefano, e mi dà una forza incredibile. Io, in lui sto trovando l'energia che aveva lui e devo farlo perché glielo devo".

Tiziana Giardoni ancora soffre per Stefano D'Orazio

Tiziana Giardoni ha spiegato che Stefano D'Orazio non riusciva mai a fare a meno di far sentire la sua presenza a lei: "Lui anche quando stava male, cercava di non dare nulla a vedere". Poi spiega: "Aveva troppi farmaci in corpo".

Lui tutti i giorni aveva una parola buona per me, è stata una persona…è ancora forte il dolore. Molte persone ti dicono, ma sai, sono passati quasi due anni. Ed è vero. Il tempo dovrebbe aiutare, ma non è così. Quando c'è l'amore, il tempo non esiste più. Io questo dolore lo sento, lo sento tutti i giorni perché tutti i giorni mi manca quella sua allegria, quella sua voglia di esserci, di essere presente sempre nella mia vita. Anche quando non stava bene, Stefano cercava di essere presente.

La sorpresa di Red Canzian

Red Canzian ha fatto poi una sorpresa in studio a Tiziana Giardoni e a Mara Venier: "Io, proprio come i grandi amori, non riesco a pensare che Stefano non ci sia più. Io continuo a pensare che Stefano sia vivo. I Pooh sono diventati famosi grazie a delle follie, i disegni di palco che con lui abbiamo realizzato. Lui era così, lui era visionario". È andata in scena il ricordo di una persona straordinaria, dotato di una grande moralità. E poi: "Stefano ha un sorriso bellissimo, un sorriso indimenticabile".