Le anticipazioni della tredicesima puntata di Amici 22: “Eliminata un’allieva” La puntata di domenica 11 dicembre 2022 di Amici è stata registrata: dalle anticipazioni di Amici News risulta che una ballerina è stata eliminata. Nel prossimo pomeridiano ci saranno ospiti speciali: “Un ex volto amato del talent show”.

A cura di Gaia Martino

Domenica 11 dicembre 2022 andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria de Filippi registrata nelle ultime ore. Amici News ha rivelato in anteprima cosa succederà nel prossimo appuntamento con il talent show: una ballerina sarà costretta a lasciare la scuola, Maria De Filippi poi parlerà in tv della love story tra Piccolo G e Federica. Premi speciali per i primi in classifica e gli ospiti: tra questi un ex volto amato ed ex insegnanti.

Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 11 dicembre

Stando alle anticipazioni diffuse da Amici News e riportate da SuperGuida Tv, Emanuel Lo avrebbe deciso di eliminare una sua ballerina. Si tratterebbe di Ludovica: l'esito sarebbe arrivato dopo la classifica generale stilata da Alessandra Celentano che l'avrebbe vista ultima. Samu e NDG avrebbero salutato la loro compagna d'avventura in lacrime. La gara di ballo ha visto Isobel, Ramon e Samu al primo posto. Si legge che sarebbe stato eliminata anche la possibilità di accedere al "banco del pubblico".

Gli allievi si sono poi esibiti nelle gare di canto. Angelina, Cricca e Piccolo G sono saliti sul podio della classifica di canto che ha visto ultimo invece Niveo. Per i primi tre sarebbe arrivato un premio speciale: si legge che produrranno l'inedito con diversi produttori tra cui Boomdabash, Zef, Takagi e Ketra, Michelangelo e molti altri.

Gli ospiti della tredicesima puntata

Achille Lauro sarà uno dei grandi ospiti della puntata in programma nel pomeridiano di Canale 5 domenica prossima. Stando alle anticipazioni, dopo essere stato giudice nel corso della prima settimanale del talent show, tornerà in studio per presentare il suo nuovo brano Che sarà. Emma Marrone e Rebecca della radio, si legge, giudicheranno la gara canto, mentre Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi dovrebbero essere chiamati a dare un voto ai ballerini nella gara di danza.