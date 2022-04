Laura Maddaloni pensa di essere fuori onda all’Isola e sbotta contro gli autori: “Non è giusto” La naufraga Laura Maddaloni dopo le nomination su Playa Sgamada ieri sera pensava di essere fuori onda quando si è sfogata con il marito Clemente Russo contro gli autori.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2022, è stata una serata piuttosto movimentata soprattutto in seguito la nomination di lunedì scorso di Nicolas Vaporidis ai danni di Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. La coppia di napoletani, più votata dal pubblico, è stata costretta a lasciare i naufraghi in Playa Accoppiada ieri sera per trasferirsi in Playa Sgamada dove giocheranno da singoli. Laura Maddaloni, oltre ad essere infuriata per l'accaduto, dopo le nomination che hanno visto il marito diventare il capo della Playa, se l'è presa con gli autori. Credeva di non essere in onda quando ha mostrato il suo dispiacere per non aver ricevuto la sorpresa dalle figlie.

Lo sfogo di Laura Maddaloni

Credeva di non essere in onda ed invece in diretta su Canale 5 si è sentito chiaramente lo sfogo di Laura Maddaloni contro gli autori che non le avrebbero concesso di ricevere la sorpresa delle figlie.

Siamo troppo educati e bravi, non ci lamentiamo mai e non facciamo scorrettezze. La sorpresa delle bambine non ce l'hanno fatta aprire, non era giusto, non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l'unica mamma che non ha visto le bambine.

Ilary Blasi da studio, dopo aver assistito alla polemica, ha subito interrotto il collegamento per proseguire la sua diretta.

Lo scontro su Playa Accoppiada

Ma la naufraga Laura era già infuriata prima di polemizzare contro gli autori. A farla arrabbiare era stata la nomination della scorsa puntata di Nicolas Vaporidis ai danni suoi e del marito Clemente Russo. L'attore li aveva condannati alla nomination quando la sua decisione iniziale ricadeva su Lory Del Santo e Marco Cucolo. Avrebbe cambiato idea decidendo così di mettere a rischio la coppia per cui lui ‘prova molta stima'. Vaporidis ieri sera, dopo l'esito del televoto, si è detto estremamente dispiaciuto, quasi tra le lacrime li ha salutati: "Sono dispiaciuto, ho sbagliato. Avrei voluto che uscissero Alessandro e Carmen, la mia intenzione era quella". Ma Laura non è sembrata intenta a perdonarlo.