L’appello di Piero Angela: “Esistono tanti futuri possibili, dipende da noi quale vogliamo scegliere”

A cura di Ilaria Costabile

In prima serata su Rai1, arriva "Ci vuole un fiore" il programma condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini dedicato completamente all'ecologia e all'impatto che l'umanità ha sull'ambiente e la salute del nostro pianeta. Ad aprire la trasmissione è un ospite d'eccezione, si tratta di Piero Angela, che dall'alto della sua conoscenza e anche notorietà sul piccolo schermo, dispensa consigli fondamentali affinché la consapevolezza nei confronti di una problematica che tocca tutti da vicino.

Sulla scia della canzone che ha dato il titolo al programma, ovvero Ci vuole un fiore, il divulgatore scientifico elenca quelli che dovrebbero essere i passi che la comunità tutta dovrebbe compiere affinché ci siano dei cambiamenti significativi dal punto di vista ambientale, soprattutto in una situazione di estrema difficoltà come quella che ormai da anni gli esperti ci prospettano. Ed ecco, quindi, che Piero Angela declama il testo scritto di suo pugno:

Per fare pulizia nel cielo ci vogliono energie pulite, per fare energie pulite ci vuole tempo, per fare in fretta ci vogliono molti investimenti, per fare molti investimenti ci vogliono decisioni politiche, per prendere decisioni politiche ci vuole un'opinione pubblica favorevole, perché l'opinione pubblica sia favorevole ci vogliono forti motivazioni e perché ci sia una forte motivazione ci vuole molta informazione.

Un'esortazione che si conclude con un pensiero ancor più profondo che riguarda il futuro non solo del pianeta Terra, ma anche di chi lo abita. Ed è così, quindi, che Piero Angela si congeda, dopo aver ringraziato i due conduttori dell'invito a prendere parte al programma: "Non esiste il futuro, o almeno noi non lo conosciamo, forse gli astrologi che attraverso gli astri possono fare previsioni, ma noi no, esistono tanti futuri possibili, dipende solo da noi quale vogliamo scegliere".