La Tv dei fornelli sbarca a teatro, Bake Off diventa un musical Intrigante operazione in Gran Bretagna, dove il popolare format televisivo che qui in Italia è condotto da Benedetta Parodi diventa l’ambientazione per un musical teatrale. Può questo fortunatissimo genere televisivo adattarsi ad altre forme di rappresentazione?

A cura di Andrea Parrella

La Tv dei fornelli è senza ombra di dubbio il genere più fortunato degli ultimi 20 anni sul piccolo schermo a livello internazionale. Ha lanciato mode, tendenze e soprattutto personaggi che sono entrati nella cultura comune. Alcuni titoli celebri sono entrati in maniera così profonda nelle nostre esistenze, che qualcuno ha pensato di trasformarli in uno spettacolo teatrale.

Lo spettacolo ispirato a The Great British Bake Off

Succede in Gran Bretagna, dove The Great British Bake Off passa dal piccolo schermo al palco, adattato in formato musical, debutterà a breve al Everyman theatre di Cheltenham. Si tratta di un adattamento che proverà a cogliere lo spirito del format BBC divenuto celebre in molti paesi del mondo, Italia compresa, dedicandosi prevalentemente alle storie dei concorrenti di uno show di questo tipo, ciò che c'è dietro a quanto si vede in televisione, le esperienze che caratterizzano quei personaggi che, dal nulla, diventano celebri grazie alla loro passione per la cucina. Senza tuttavia dimenticare i dettagli dello show originale ed evocarne, anche se in maniera indiretta, i volti di riferimento, come hanno spiegato proprio a BBC due degli interpreti principali, Rosemary Ashe e John Owen-Jones, che daranno vita sul palco ai giudici Prue Leith e Phil Hollyhurst.

Un esperimento certamente intrigante, che consacra definitivamente la popolarità di un titolo e di un genere televisivo, rafforzato ancor di più dai due anni di pandemia da cui siamo reduci, che hanno incrementato il grado di popolarità e il seguito di questo genere di programmi per ovvie ragioni.

E se accadesse in Italia?

E in Italia cosa succede? Attualmente non si parla di una conversione in salsa tricolore dello spettacolo teatrale, ma Bake Off, sbarcato dalle nostre parti su Real Time nel 2013, non è meno popolare e non si esclude che l'idea possa trovare una sua versione italiana in futuro, se l'esperimento in Gran Bretagna dovesse rivelarsi fortunato. Potremmo dunque ritrovarci degli emuli di Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara sul palco.

La fama del bestiario televisivo generato dalla televisione dedicata alla cucina è in fondo enorme. Basti pensare solo a personaggi come Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Bastianich e Antonino Cannavaciuolo, per concludere che trasposizioni teatrali di questo tipo potrebbero avere un principio di seguito.