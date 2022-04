La telefonata tra Alex e Cosmary ad Amici: “Lo sa che mi manca, non c’è bisogno che parli” Alex è giù di morale, così Maria De Filippi decide di fargli una sorpresa e di metterlo in contatto con la sua fidanzata Cosmary, la ballerina eliminata dal programma. Eppure il cantante fatica ad aprire bocca.

A cura di Giulia Turco

Ad Amici Alex sta attraversando un momento di down emotivo. Il cantante alterna momenti di sconforto perché si sente di non essere preso in considerazione e apprezzato a 360 gradi, alla tristezza per aver perso lungo il percorso i suoi compagni di avventura, eliminati nel corso del serale. In più, c'è la lontananza da Cosmary, la ballerina uscita dalla scuola ben prima della fase serale, con la quale aveva intrapreso un rapporto sentimentale. Nel tentativo di risollevare il morale ad Alex, Maria lo mette in contatto telefonicamente con lei.

Maria De Filippi ha una sorpresa per Alex

Nel corso del daytime in onda mercoledì 13 aprile, Alex viene chiamato in sala di registrazione per una telefonata inaspettata. "Ho scoperto che uno dei motivi per cui ti sei beccato un provvedimento disciplinare dalla produzione, quel giorno che hai usato il pc, non è perché volevi entrare in un gruppo spiando che cosa dicevano di te e del serale, ma è perché volevi parlare con una persona", esordisce Maria al telefono, prima di metterlo in collegamento con la sua fidanzata Cosmary. "Il motivo per cui ti voglio fare parlare con lui è che è giù di morale e io non riesco a stanarlo", spiega Maria alla ballerina. "Volevo fare qualcosa per fargli piacere e così vi ho messo in contatto".

Alex fatica ad aprirsi con Cosmary

Cosmary è emozionata nonostante non possa vedere Alex. Anche solo sentire la sua voce attenua la nostalgia che, dopo diversi mesi inizia a pesare. Anche Alex è felice e all'improvviso spunta un sorriso. "Ci tenevo a ribadire il fatto che io sono qua che ti aspetto e che non sei solo “voce” come pensi, ma arrivi tantissimo alle persone. Mi manchi tanto, tantissimo". Alex però come sempre resta sulle sue, fatica ad esternare i suoi sentimenti. "La smetti di fare il figo anche in questa circostanza?", lo smuove Maria. "Non è quello, è una cosa mia. Cosmary lo sa che mi manca, non c'è bisogno che dica nulla. Sono diventato così nelle relazioni, anche con i miei genitori. Non riesco a fare vedere le mie emozioni agli altri".