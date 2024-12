video suggerito

La sfuriata di Luca Calvani contro Tommaso Franchi: "Mi hai rotto i c***, smettila di fare il bambino" Al Grande Fratello, Luca Calvani è stufo degli atteggiamenti di alcuni concorrenti. Nelle ultime ore, si è infuriato con Tommaso Franchi.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, Luca Calvani non ne può più dei comportamenti di alcuni inquilini della casa più spiata d'Italia. In queste ore, ha fatto una sfuriata contro Tommaso Franchi. Ritiene che il concorrente sia troppo insistente e bisognoso di attenzioni con Mariavittoria Minghetti. Lo ha invitato a crescere e a smetterla di comportarsi come un bambino.

Lo sfogo di Luca Calvani contro Tommaso Franchi

Luca Calvani non tollera più il vittimismo e la ricerca continua di attenzioni che, a suo dire, Tommaso Franchi mostrerebbe nella casa del Grande Fratello:

Vai da tutti a dire che stai male. Devi smetterla! Devi smetterla di fare il bambino di 15 anni, ce la fai? Ti piace una ragazza di trentuno anni e lei secondo me ha le p*** piene di avere a che fare con un ragazzino che ha bisogno costantemente che gli portino la paletta e il secchiello per giocare. La paletta e il secchiello sono tutte le conferme che chiedi in continuazione.

La replica di Tommaso Franchi

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 9 dicembre, Mariavittoria Minghetti ha chiarito di volere iniziare una relazione con Tommaso Franchi e di vedere Alfonso D'Apice come un amico. Eppure il gieffino ancora non è convinto dei sentimenti della concorrente. Continua a temere che lei possa decidere di chiudere il loro rapporto. Tuttavia, davanti al rimprovero di Luca ha assicurato: "Non chiedo conferme". E ciò ha fatto infuriare ancora di più Calvani:

A me sembra che tu ne chieda parecchie. Vuoi farle il piattino, poi le chiedi: "Ti è piaciuto? L'hai mangiato tutto? Hai fatto il ruttino?" Sono tutte conferme per fare capire che sei un bravo fidanzatino. Quella roba la manda in pappa. La smetti cinque minuti? E smettila di dire che tra cinque giorni tu esci. Se esci è perché ti comporti così. Hai rotto i c*** anche a me.