video suggerito

“Hanno fatto l’amore”: Alfonso Signorini svela il segreto di Tommaso e Mariavittoria al Grande Fratello Al Grande Fratello colpi di scena a non finire nel triangolo tra Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice, tra intimità rivelate e attrazioni inaspettate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 9 dicembre, Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza nel triangolo composto da Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D'Apice. Nel corso della settimana, Tommaso ha notato una vicinanza tra Mariavittoria e Alfonso che gli ha spezzato il cuore: "Ho paura che si possa innamorare di un'altra persona, io sono innamorato di lei". Poi, il segreto svelato.

Il confronto tra Tommaso e Mariavittoria

In diretta, Tommaso ha spiegato ad Alfonso Signorini che ora sta cercando di ritrovarsi e di mettere in secondo piano il sentimento che prova per Mariavittoria. Quest'ultima ha dichiarato di non essere innamorata del gieffino. Ha ammesso che la presenza di Alfonso nella casa ha influito sull'evoluzione del loro rapporto. Poi, il conduttore ha chiesto alla gieffina come mai ha parlato di un "segreto" ad alcune concorrenti. Minghetti ha replicato:

Quando ho parlato di un segreto intendevo che con Tommaso si è creato un livello di intimità tale che avrei voluto restasse privato e invece no, lui ne ha parlato. Puoi stare male – e mi dispiace tantissimo – ma il rispetto verso l'altra persona in questo contesto dovrebbe rimanere.

Tommaso ha assicurato: "Non ho detto niente, anche perché oltre a un bacio un po' più intimo non è che ci sia stato altro".

Alfonso Signorini smaschera la bugia di Tommaso Franchi

Alfonso Signorini ha rimarcato come al Grande Fratello la verità venga sempre a galla, dunque ha mandato in onda un video realizzato nel confessionale, dove Tommaso dice a Mariavittoria:

Fai l'amore con me e poi il giorno dopo cambi. Che ca*** sta succedendo Mariavittoria? Fai l'amore con me e poi tutto il giorno…

Mariavittoria, alla vista di quel video, è apparsa imbarazzata: "L'avevo preventivato". E ha invitato Tommaso a tacere: "Basta, sono tanto in imbarazzo". Il conduttore li ha rassicurati: "Non avete fatto niente di male. Non siamo dalle Orsoline".

L'attrazione di Mariavittoria Minghetti per Alfonso D'Apice

Il conduttore, poi, ha fatto vedere a Tommaso le immagini che immortalavano Mariavittoria con Alfonso D'Apice: "Sei la persona che a livello mentale mi ha preso di più", ha confidato la concorrente a D'Apice. In tugurio si sono uniti tantissimo e in codice si sono detti: "Mi piaci". Dopo avere visto le immagini che dimostravano l'interesse ricambiato tra i due, Tommaso si è detto pronto a tirarsi indietro. Alfonso è intervenuto e ha detto di avere consigliato a Mariavittoria di fare chiarezza nel suo cuore, di chiarire la situazione e solo se fosse tornata libera, avrebbero approfondito la loro conoscenza.

Minghetti ha fatto chiarezza e ha spiegato di volere stare accanto a Tommaso, mentre vede in Alfonso un amico:

In tugurio mi siete mancati tutti e due in modo diverso. Il rapporto stretto che si è venuto a creare con Alfonso, forse in una relazione potrebbe essere alterato perché entrerebbero in gioco altri meccanismi. Quindi quando ti dico che ti voglio vicino, intendo in qualità di amico. Per quanto riguarda Tommaso, mi sei mancato tanto, voglio starti vicino, lo sai che ho un sentimento forte con te. Voglio starti accanto a patto che questo tipo di rapporto non possa portarci nella direzione sbagliata che avevamo assunto, in cui non eravamo più noi stessi. Chiedo scusa a tutti e due. Io e Tommaso siamo una coppia.

Ma a questo punto Tommaso ha detto di volere procedere con i piedi di piombo.