La Ruota della Fortuna avrà una nuova manche, di cosa si tratta e quando va in onda

La Ruota della Fortuna è ormai il game show più seguito dagli italiani, l'access prime time è diventato il regno indiscusso di Gerry Scotti e nonostante il gioco piaccia così com'è, non mancano delle novità per catturare ancor di più l'attenzione del pubblico. Da questa sera, lunedì 3 novembre, sarà introdotta una nuova manche.

Nel corso della trasmissione sono state introdotte spesso delle manche speciali, attraverso le quali i concorrenti potessero dimostrare le loro abilità e conoscenze. Questa estate, infatti, è stata introdotta una sfida, il Giramondo, che a sua volta aveva preso il posto di un'altra manche dal titolo La Ruota del Tempo. Come si evince dai nomi assegnati alla varie tappe del gioco, vengono richieste delle conoscenze specifiche su quel determinato argomento, ed è così che da stasera i partecipanti a La Ruota della Fortuna, dovranno saper rispondere anche a quesiti riguardanti il mondo animale. Il nuovo segmento del gioco, infatti, si chiama Il Regno degli animali.

Ognuna delle piccole finestre di gioco introdotte in questi mesi, è poi diventata parte integrante del programma che, infatti, attualmente è così composto: Cruciruota, Express, Giramondo, La Ruota del Tempo, Mistero, Triplete e UltimoRound. Ognuna di queste sfide si gioca in modo diverso rispondendo a dei criteri, ossia la velocità, il tema delle domande o semplicemente si tratta di manche speciali, magari introdotte per una sola puntata.

Ad avere un tempo dedicato, fino ad un paio di mesi fa, era la manche musicale che, però, adesso non è più centrale nello show, quindi non si gioca più a parte, ma è come se facesse da sfondo ad ogni sfida a tema musicale. Insomma, i modi per intrattenere il pubblico non mancano e, infatti, anche la pluralità degli argomenti trattati è sicuramente motivo di attrazione e curiosità per chi guarda il programma da casa, ormai diventato un punto di riferimento nel palinsesto Mediaset, destinato a restare in questa fascia ancora per qualche tempo, prima che Striscia la Notizia venga bussare per la sua consueta collocazione.