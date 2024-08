video suggerito

La programmazione Rai per l’anniversario del crollo del Ponte Morandi: cosa vedere mercoledì 14 agosto Mercoledì 14 agosto cade il sesto anniversario del crollo del Ponte Morandi, avvenuto nel 2018. La Rai, per ricordare la tragedia che sconvolse Genova, in cui persero la vita 43 persone, ha organizzato una programmazione speciale in cui tv, radio e web parleranno del terribile avvenimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mercoledì 14 agosto saranno trascorsi sei anni dal crollo del ponte Morandi, avvenuto alla vigilia di Ferragosto nel 2018. La Rai ha previsto una programmazione dedicata completamente alla commemorazione della tragedia, partendo dal racconto di quello che accadde in quella terribile giornata, esaminando poi tutti gli eventi verificatisi a seguito del crollo. Su tutte le reti Rai sono previsti speciali che raccontino uno degli episodi più drammatici della storia recente italiana: ricostruendo gli eventi, la vicenda processuale e tracciando quel segno indelebile lasciato nei genovesi, e non solo, dall’evento.

Tv, radio, web e testate giornalistiche ricordano a sei anni dal disastro, il crollo del Ponte Morandi a Genova e le 43 persone che persero la vita quel 14 agosto 2018. Su Rai 1 ci sarà l'appuntamento con Uno Mattina Estate e su Rai3 con Agorà estate, in cui verranno aperte finestre informative e di approfondimento. Il Tgr Liguria dedicherà all'anniversario una diretta per la commemorazione, che si consumerà nella Radura della Memoria, ovvero la zona alberata realizzata sotto Ponte San Giorgio, per ricordare le vittime provocate dal crollo del Ponte Morandi. Anche RaiNews 24 si collegherà con Genova, durante i Tg delle 9:00 e delle 10. Ci sarà poi l'appuntamento con Filo Diretto dalle 10:30 alle 11, con collegamento con Genova alle 11:36, momento esatto in cui crollò il ponte e sarà in quell'attimo che si osserverà un minuto di silenzio, mentre verranno suonate le sirene delle navi che sono in porto e le campane in tutta la diocesi di Genova.

Anche su Rai Storia si ripercorreranno le varie tappe di quello che accadde il 14 agosto di sei anni fa, con Il Giorno e la Storia, dove ci si soffermerà anche sulla reazione di una città immobile dopo l'accaduto e si guarderanno i passi di un nuovo viadotto, che sarà realizzato sul progetto di Renzo Piano. Radio Rai dedicherà spazi all'anniversario: su Rai Radio 2 la trasmissione Caterpillar XL ritaglierà degli approfondimenti a cui presenzieranno anche ospiti e si ascolteranno le testimonianze. Su RaiPlay Sound, invece, ricorderà la tragedia con la raccolta 14 agosto 2018. Il crollo del Ponte Morandi nella quale si segnalano gli Speciali del GR1 del 14 agosto 2018, che ripropongono la cronaca di quella drammatica giornata, e le puntate dedicate di Inviato speciale, Il mix delle cinque, Radio1 in vivavoce. Su RaiPlay, poi, si propone la versione audio dello Speciale del Tg1 dal titolo Genova: memoria e futuro, un reportage in cui si documentaano il dolore dei familiari delle vittime e la lotta per la giustizia, le testimonianze di chi quel giorno ha visto il disastro avvenire sotto i propri occhi, i risvolti delle inchieste, i controlli mancati, le intercettazioni ambientali, i falsi report sulla sicurezza.