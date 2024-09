video suggerito

La nuova stagione dei Simpson si apre con un possibile finale creato dall’intelligenza artificiale Dopo 35 anni, la sitcom più longeva della storia della televisione ha trasmesso il suo finale di serie, ma lo ha fatto come prima puntata della nuova stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

I Simpson finiranno mai? Dopo 35 anni, la prima puntata della nuova stagione, Il compleanno di Bart, mette in campo questa possibilità. Di fatto, il primo episodio della stagione numero 36 si chiude mostrando come potrebbe essere un series finale, un finale di serie vero e proprio. Andato in onda ieri, 29 settembre, su FOX USA, l'episodio "Il compleanno di Bart" è impostato come un classico speciale con la conduzione di Conan O'Brien. Nell'introduzione, O'Brien introduce l'episodio come qualcosa scritto dall'intelligenza artificiale e pensato per essere il finale di serie.

Di cosa parla l'episodio che "spoilera" il finale dei Simpson

L'episodio nell'episodio vede Bart affrontare una serie di tematiche che rappresentano tutti i cliché tipici di un finale di serie. Le chiusure di linee narrative che racchiudono l'amore, gli affetti, la crescita personale. Viene fuori un episodio che è forse tra i migliori degli anni '20. E che, proprio per questo motivo, spinge chi guarda a chiedersi: ci stanno dicendo qualcosa? I Simpson stanno per finire? L'ultima stagione è forse questa? Matt Selman, showrunner della serie, la spiega semplice: "I Simpson non sono pensati per avere un finale, soprattutto di quelli sdolcinati", ha spiegato a Vulture. Da qui l'idea: "E se facessimo un finto finale che prende in giro i finali, chiudendo il tutto, per poi rifiutarlo in stile Simpson?".

I Simpson non finiranno mai

Da qui, l'idea di immaginare un "what if": cosa succederebbe se I Simpson annunciassero il loro finale di serie? Cosa farebbe la Fox? Ecco allora che, oltre a Conan O'Brien come conduttore di uno speciale, vediamo tra il pubblico personaggi famosi che già hanno vestito i panni di loro stessi in un episodio o nel film dei Simpson: Tom Hanks, John Cena e Seth Rogen, tra gli altri. Non rovineremo la visione dell'episodio a chi non lo ha ancora visto, ma qui diremo solo che quando l'episodio nell'episodio terminerà (quello "scritto" dall'IA), ci sarà un colpo di scena che farà tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan. Sì, i Simpson non finiranno mai. Forse.