La mamma di Belén Rodriguez è l’unica della famiglia a non aver mai fatto un reality, ecco perché “Io non farò un reality per la questione del bagno, è questo che mi trattiene”, ha spiegato la donna nel corso della diretta di Isola Party Veronica Cozzani che si definisce non solo troppo riservata ma anche “troppo buona” per questo genere di programmi.

A cura di Giulia Turco

Dopo la partecipazione di Gustavo Rodriguez all'Isola dei Famosi in coppia col figlio Jeremias, la famiglia argentina dei reality ha fatto il pieno di tv. Eppure, il fatto che persino il padre di casa Rodriguez abbia accettato di partecipare ad un programma ha acceso l'ironia sul fatto che l'unica che manca all'appello è Veronica Cozzani, la mamma dei tre ragazzi. Poi si possono dire davvero al completo. Eppure pare che la mamma di Belen non abbia alcuna intenzione di entrare a far parte del piccolo schermo e ha una motivazione ben precisa.

Veronica Cozzani spiega perché non farebbe mai un reality

“Io non farò un reality per la questione del bagno, è questo che mi trattiene”, ha spiegato la donna nel corso della diretta di Isola Party con Valentina Barbieri e Ignazio Moser. “Non andrò mai all’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere.. no, non potrei mai farlo nella mia vita: sono l’unica della famiglia che non farà reality”, ha assicurato l’argentina che sente di essere troppo riservata ma anche “troppo buona”, per partecipare a questo genere di programmi. In casa Rodriguez però, non è mai detta l’ultima parola.

La nostalgia di suo marito Gustavo

Dell’esperienza di Gustavo all’Isola dei Famosi ammette che avrebbe voluto veder dei più: “Immaginavo fosse un programma a coppie dove si approfondiscono i rapporti”, spiega. “Avrei voluto vedere meglio il suo rapporto con Jeremias”. All’Isola dei Famosi però difficilmente si trova spazio per l’esplorazione dei legami e dei sentimenti. “Gustavo mi è mancato”, ammette. “Mi è mancato stare con lui a guardare la tv o portare Santiago a scuola con lui. Per il resto sono stata benissimo, ero sempre con le mie amiche. Ho ospitato per una settimana una mia amica a casa per una settimana, è una cosa che con mio marito non posso fare”.