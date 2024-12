video suggerito

La gaffe di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello, il coreografo svela un segreto sulla prossima puntata Enzo Paolo Turchi è entrato nella casa del Grande Fratello per insegnare una nuova coreografia ai concorrenti. Poi la gaffe. Il coreografo si è lasciato sfuggire un dettaglio che riguarda la prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 30 dicembre, che non avrebbe dovuto rivelare.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, la gaffe di Enzo Paolo Turchi. Come gli spettatori ormai sanno, l'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, rientra regolarmente nella casa con la moglie Carmen Russo, per insegnare ai gieffini le coreografie da eseguire in diretta. In una delle visite più recenti, tuttavia, si è lasciato sfuggire un dettaglio che riguarda la prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 30 dicembre, che non avrebbe dovuto rivelare.

Enzo Paolo Turchi rivela la sorpresa di Rebecca Staffelli

Enzo Paolo Turchi, insieme alla moglie Carmen Russo, è entrato nella casa per insegnare ai concorrenti una coreografia che dovranno eseguire durante la lunga diretta di lunedì 30 dicembre. Mentre dava indicazioni ai gieffini, tuttavia, gli è sfuggito un dettaglio che avrebbe dovuto tenere segreto:

Tommy dove stai tu? Dove sta Tommy? Tommy e coso vanno vicino a Rebecca.

Così, ha svelato la sorpresa. Durante la coreografia, il cast del Grande Fratello sarà raggiunto da Rebecca Staffelli, che nel programma si occupa di riportare in studio i commenti social degli spettatori. Il coreografo si è immediatamente reso conto della gaffe. I concorrenti sono scoppiati a ridere: "Lo sapevamo già! Lo avevamo capito", hanno esclamato mentre Carmen Russo colpiva il marito sulla schiena.

Enzo Paolo Turchi coinvolto nel GF nonostante l'abbandono del reality

Enzo Paolo Turchi ha lasciato il Grande Fratello perché ha ritenuto di dover tornare dalla sua famiglia, ma anche per motivi di salute. Dopo avere abbandonato la casa, ha espresso il suo dispiacere in un'intervista rilasciata al settimanale Chi:

Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi, adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno. Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia. Sono sempre stato fra i preferiti dai ragazzi, e li ringrazio.

Così, Alfonso Signorini lo ha coinvolto con un altro ruolo, quello del coreografo, che lo entusiasma molto di più.