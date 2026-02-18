La concorrente dell’Eredità non ricorda il nome di Enzo Paolo Turchi e perde la manche, Liorni: “Che peccato”

Durante la puntata de L'Eredità andata in onda mercoledì 18 febbraio, una delle nuove concorrenti ha un vero e proprio lapsus e non riesce a indovinare il nome di Enzo Paolo Turchi. Purtroppo, per il troppo tempo trascorso cercando di trovare la risposta giusta, sarà proprio lei a perdere la manche che l'avrebbe potuta portare alla parte finale del gioco.

Dopo la consueta manche dedicata alla Scossa, a cui è seguita anche una Scossa Flash, in gara ci sono ancora quattro concorrenti, uno di loro, però, dovrà andar via per poter accedere al Triello, la fase che precede l'ambita Ghigliottina. Tocca a Valeria scegliere la sua avversaria nella sfida e punta il dito contro Gabriella, concorrente gettonatissima visto che, già nelle manche precedenti, era stata scelta da altri concorrenti come sfidante. Questa fase del gioco consiste nell'indovinare quante più parole possibili in un minuto di tempo. È il momento di Valeria, che deve indovinare il nome di uno dei personaggi più noti del piccolo schermo "Paolo Turchi, famoso ballerino e coreografo" legge Marco Liorni, la concorrente ci pensa e tenta vari nomi "Ennio, Endo?" ci prova, ma proprio non le sovviene il nome dell'iconico danzatore, marito di Carmen Russo. Il conduttore, visibilmente dispiaciuto, sul gong che segna lo scorrere del tempo dice: "Era Enzo Paolo Turchi. Eh lo so, capitano queste cose, uno si inceppa".

Pochi secondi per provare a mandare avanti la manche, ma purtroppo non le bastano per indovinare altro. Valeria, però, finisce il suo tempo, e si trova costretta a lasciare il gioco, lasciando il gruzzolo conquistato a Gabriella e chiudendo così la sua avventura all'Eredità. Liorni, visibilmente dispiaciuto la saluta: "Valeria, mi dispiace, mi sei tanto simpatica, la nostra dama dell'ottocento. Ma perché ti definisci così" le chiede e la giovane concorrente risponde: "Per gli interessi, studi, ho fatto tanti anni equitazione, ho studiato tanto, mi diletto in componimenti poetici". Ed è così che l'avventura di Valeria si conclude, perdendo ancor prima di conquistarla la sua Eredità.