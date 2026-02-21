A L’Eredità, la campionessa Gabriella ci ripensa e torna in gara: aveva rinunciato per “lasciare posto ad altri”

C’è chi la chiama riflessione e chi la chiama voglia di sfidare ancora la sorte. Nella puntata de L'Eredità del 20 febbraio, i telespettatori hanno assistito a un piccolo "giallo" televisivo: in studio, al suo posto di campionessa, c’era di nuovo Gabriella. Una presenza che ha sorpreso molti, visto che solo ventiquattr’ore prima, visibilmente commossa dopo aver raggiunto la cifra record di 260mila euro vinti in due sere, la concorrente di Asti aveva annunciato il ritiro immediato. "Credo sia giusto lasciare il posto a qualcun altro", aveva detto tra le lacrime, "è inutile sfidare la sorte".

Il ritorno in studio e il benvenuto di Liorni

Nonostante quel discorso sulla "fortuna da dividere con gli altri", Gabriella è tornata regolarmente in gara. Marco Liorni, che la sera prima l'aveva invitata caldamente a non prendere decisioni affrettate, l'ha accolta sottolineando il peso dei traguardi già raggiunti, senza però citare il "dietrofront" rispetto all'annunciato addio: "Tra ieri e l'altro ieri hai vinto 260mila euro, ti credo che ti vengono gli occhi lucidi. Sono momenti che nella vita non si scordano più. Forza Gabriella!". La campionessa ha incassato l'incoraggiamento e ha proseguito la sua corsa, riprendendo quel percorso che lei stessa aveva definito concluso per una sorta di "dovere morale" verso gli avversari.

La Ghigliottina e la perdita del titolo

La terza serata, però, ha spezzato l'idillio tra Gabriella e il montepremi. Dopo essere arrivata ancora una volta alla sfida finale della Ghigliottina, la campionessa ha giocato per un valore di 12.500 euro. Gli indizi a disposizione erano: esame, scambio, scarico, elettronico, mettere. Dopo il consueto minuto di riflessione, Gabriella ha proposto come soluzione la parola "Registro". Il legame sembrava esserci, ma la parola corretta individuata dagli autori era "Verbale" (mettere a verbale, verbale elettronico, verbale d'esame). Gabriella ha così lasciato lo studio senza rimpinguare ulteriormente il suo già ricchissimo bottino, perdendo anche la corona di campionessa.