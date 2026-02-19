A L’Eredità la campionessa Gabriella vince 200mila euro e poi si ritira: “È giusto lasciare il posto ad altri”

Colpo di scena nella puntata del 19 febbraio de l'Eredità. La campionessa Gabriella, dopo aver vinto altri 200 mila euro, ha deciso di ritirarsi e di non tornare più nel programma. "È giusto che altri tentino la fortuna come l'ho tentata io", ha spiegato davanti all'incredulità del pubblico e del conduttore Marco Liorni, che l'ha invitata a riflettere prima di prendere la decisione.

Gabriella da Asti ha giocato nella puntata del 19 febbraio de l'Eredità per la seconda sera consecutiva. Dopo aver vinto 160mila euro nella scorsa puntata, la donna ha continuato la sua avventura nel programma, arrivando anche questa sera al gioco finale della Ghigliottina. Indovinando la parola "Fedeltà" è riuscita a conquistare un montepremi pari a 200mila euro in gettoni d'oro, che va a sommarsi a quelli precedenti, per un totale di 260mila euro. Incredula ed emozionata, ha subito festeggiato con Marco Liorni, ma ha poi chiesto la parola per un annuncio importante.

"Credo di aver fatto più di quello che avrei neanche lontanamente potuto immaginare. È stata un'esperienza straordinaria, ma credo sia anche giusto adesso lasciare il posto a qualcun altro", ha detto. Gabriella, quindi, ha scelto di ritirarsi dal programma nonostante le grandi vincite in due puntate consecutive. "No, ma come", ha subito commentato Marco Liorni, che ha poi provato a convincerla: "Pensaci, non si sa mai. In questi casi è meglio pensarci". "È giusto così, che ci siano altri che giochino e che provino questa emozione e tentino la fortuna come l'ho tentata io", ha aggiunto la campionessa.Infine ha concluso con la voce rotta per l'emozione: "È inutile sfidare la sorte, è giusto così, per me è una cosa incredibile, non fatemi più parlare".