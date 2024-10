video suggerito

La battuta su Salvini di Flavio Insinna al concorrente: "Sei tiktoker? Da grande vuoi fare il ministro" Nel presentare uno dei concorrenti più giovani della famiglia in gioco, Flavio Insinna scopre il "mestiere" del ragazzo: "Tiktoker? Da grande vuoi fare il ministro? In giro coi salami". Il riferimento a Matteo Salvini.

A tre giorni dall'inizio di Famiglie d'Italia, Flavio Insinna sembra essersi già messo comodo nel suo nuovo ruolo. Il game show per famiglie, in onda su La7 dal lunedì al sabato alle 18.30, gli dà anche la possibilità di scherzare con i concorrenti e restare sulla cronaca più mainstream. Nel presentare uno dei concorrenti più giovani della famiglia in gioco, Flavio Insinna scopre il "mestiere" del ragazzo: il tiktoker. La battuta sul ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che usa i social praticamente ogni giorno per comunicare con i suoi follower, è partita spontanea.

La battuta su Matteo Salvini di Flavio Insinna

Su X, tutti hanno visto e commentato il momento che è stato opportunamente "clippato". "Manuel, scusa", esordisce Flavio Insinna, "tutti quelli della tua famiglia fanno lavori veri e tu invece sei un tiktoker". Manuel conferma: "Faccio video di calcio principalmente per portieri". La risposta bruciante: "E da grande vuoi fare il ministro? L'hanno capita a casa, non ti preoccupare. Che dopo vai in giro, fai i tiktok coi salami…". Flavio Insinna dimostra quindi di essersi preso la fascia preserale di La7 e di saper restare a suo agio con questo nuovo gioco. Proprio a Fanpage.it, Insinna ha raccontato: "Ci stiamo divertendo molto. Se riusciamo a far arrivare a casa il clima che abbiamo in studio, abbiamo una chance".

Il riferimento al video con la coppa di Parma del 2020

Il riferimento ai salami che ha fatto Flavio Insinna ci lega a uno dei video più popolari registrati da Matteo Salvini. Era il gennaio 2020, al tempo faceva il Ministro degli Interni e, mentre era in visita a uno stabilimento di affettati a Parma, mostrò un deposito pieno di coppa: "Se devono condannarmi", disse l'attuale ministro dei Trasporti nel video, "allora devono mettermi qua. Voglio scontare la mia sentenza, qui, Voglio passare quindici anni, qui, qui, qui".