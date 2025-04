La battuta di Don Bruno che imbarazza Caterina Balivo: “Ovviamente questa cosa non è vera”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Risate e imbarazzo a La Volta Buona, dove ospite Don Bruno, il parroco divenuto celebre negli ultimi anni per la sua caratteristica di colorare la liturgia religiosa con le sue esibizioni canore. Don Bruno è diventato ormai un personaggio televisivo, esaltato dai social proprio per questa sua capacità di entrare nel percepito comune con le sue esecuzioni canore che lo hanno portato anche a partecipare a The Voice Senior, naturalmente per gioco. "Non c'è nulla di male, è una liturgia, un modo per tenere le persone legate alla messa in modo gioioso", spiega il parroco a Caterina Balivo, nel corso del talk quotidiano che riguarda proprio la sua storia, mentre in studio ci sono anche altri ospiti come Marco Baldini, Nathaly Caldonazzo, Stefania Orlando.

Don Bruno a La Volta Buona: "Sono un bene per la chiesa"

Per allargare il discorso, Balivo si è chiesta quanto la figura di Don Bruno sia positiva per l'impatto sui fedeli e il prete ha risposto così: "Da un sondaggio è emerso che, modestamente, sono un bene per la chiesa, in modo tale che la chiesa possa aprirsi e accogliere. Amo la gente e comunico questa gioia e allegria". La conduttrice gli ha chiesto se si esibisca anche ai matrimoni, scherzando sulla presenza di Nathaly Caldonazzo che non si è mai sposata: "Canto soprattutto ai matrimoni", ha risposto Don Bruno, con Baldini che ha sottolineato ironicamente: "Almeno si risparmia sul cantante".

La barzelletta che imbarazza Caterina Balivo

Rispetto a un possibile tariffario per le cerimonie, Don Bruno si è lasciato andare a un aneddoto ironico: "Ai matrimoni offerta libera. Ci sarebbe un'opportunità, una volta un signore mi chiese quanto dovesse per il matrimonio della figlia. Risposi ‘faccia un'offerta secondo la bellezza di sua figlia‘. Era bruttissima, mi diede dieci euro e ne diedi cinque di resto". Grasse risate in studio, con Caterina Balivo colta da imbarazzo che ci ha tenuto a precisare: "Ovviamente questo non è vero, è una barzelletta".