Kumo discute con Lucia e Sofia ad Amici 23: “Mi girano i cogl*oni, non sono arrogante” Nel daytime di Amici 23 è andato in onda un confronto tra Kumo, Lucia e Sofia. Le ballerine hanno accusato il compagno di essere arrogante per non averle considerate durante il compito dello scorso mercoledì. “Arrogante, sminuisce il lavoro degli altri” è la frase che ha fatto storcere il naso al ballerino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella casetta di Amici 23 si è acceso un confronto tra Kumo, Lucia e Sofia. Le allieve, come mostrato nel daytime di oggi, venerdì 12 gennaio, si sono lamentate del loro compagno di avventura nel talent show accusandolo di essere stato "arrogante" quando ha deciso chi doveva andare in sfida. Kumo ha rappresentato la squadra di Emanuel Lo nella puntata di mercoledì nella quale i ballerini hanno affrontato un compito a squadre. "Mi ha escluso da subito. A me non piace..l'arroganza, sminuisce il lavoro degli altri. Potevo benissimo competere contro Dustin" ha dichiarato Lucia in camera, durante uno sfogo. Quando Kumo ha appreso il pensiero dell'allieva, ha deciso di affrontarla.

Il confronto tra Kumo, Lucia e Sofia

Quando Kumo è venuto a conoscenza delle parole di Lucia, si è rivolto a lei con queste parole: "Mi girano i cogl*oni". "Sofi stava male, era infastidita perché si sentiva scartata. Io ho riflettuto di nuovo e ho pensato che fosse vero. Potevi considerarci di più", ha spiegato Lucia. "Non sono arrogante, non mi ci sento" ha continuato il ballerino. "In gradinata hai detto "sono sicuro, me la posso cavare" Sei tornato e hai detto "ero sicuro avesse vinto Dustin". E allora?", ha continuato ancora Sofia. Lucia ha preso parola spiegando il suo punto di vista: "Mi dispiace se non sono stata ferma, se mi sono fatta influenzare. Per quanto mi riguarda, te l'avevo detto che ho tecnica, emotività. Ma tu…ti vedevo convinto, avevi la tua idea. Ma ci hai ignorate totalmente". Il daytime di questo pomeriggio di venerdì 12 gennaio è proseguito con altri blocchi dedicati agli allievi.

Cosa è successo nel daytime di oggi, 12 gennaio

Nel daytime di Amici 23 andato in onda oggi, venerdì 12 gennaio, è stato assegnato un compito per Sarah. L'allieva ha ricevuto una lettera da Anna Pettinelli: la maestra le ha assegnato una canzone che dovrà eseguire "senza strafare". È andata in onda, poi, la gag con Lil Jolie e Dustin protagonisti di un (virtuale) giro per Roma. Marisol, poi, ha fatto una lezione con la maestra Celentano su "emotività e interpretazione".