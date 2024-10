Jessica Morlacchi vuole abbandonare il Grande Fratello: “Non voglio ammalarmi o diventare matta”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Jessica Morlacchi nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, ha espresso la volontà di abbandonare la Casa. La concorrente dopo il forte litigio con Yulia Bruschi, ha confessato a Clayton Norcross di "non volersi ammalare" nel reality e ha ammesso di essersi ricreduta sul gioco: "Non pensavo fosse così".

Le confessioni di Jessica Morlacchi

Nelle ultime ore Jessica Morlacchi ha confessato i suoi timori a Clayton Norcross. La cantante e volto televisivo non starebbe vivendo bene la sua avventura nel reality e per questo motivo, in diverse occasioni, ha rivelato la volontà di andare via. "Non riesco a stare qui ad ammalarmi, a diventare matta per situazioni che non mi interessa minimamente, perché ho molto fuori, ho molte cose importanti, il lavoro", le parole. Alla domanda dell'inquilino, l'attore di Beautiful, sul perché abbia accettato di far parte del programma, lei ha risposto: "Non pensavo fosse così, sono sincera. Immaginavo ci fossero conflitti importanti, confronti, ma non pensavo ci fossero persone così. Così strane, così false. Io non frequento nessuno fuori così, non sono abituata. Frequento solo brave persone".

In un secondo momento, la concorrente si è rintanata nel suo letto e si è sfogata a voce alta: "Io vivo di silenzi, pensa come sto qua dentro. Quando riconosci il livello basso, allontanati".

Lo sfogo con Helena Prestess: "Voglio andare via"

Ieri pomeriggio Jessica Morlacchi aveva già espresso i suoi dubbi sul percorso al Grande Fratello. La concorrente ha spiegato a Helena Prestess che a non andarle giù sono le persone che vivono nella casa insieme a lei: "Io so che alcuni qui dentro non li rivedrò mai più, non mi interessano. Sono persone troppo distanti da me, in un mondo tutto loro. Non mi interessa, non possono dare nulla alla mia vita, anzi. Semmai il contrario. Potrei portarli sul pianeta terra". Poi ha continuato sostenendo di non poter usare alcune parole per dire ciò che pensa: "Mi sento in gabbia qui, non posso esprimermi con le stesse parole che userei fuori da qui. Sarei più diretta. Ma non ho interesse a parlarci, non mi interessa, e magari devo anche ascoltarli perché sto qua dentro". "Io voglio andare via", ha concluso.