Scontro nella notte al GF, Jessica e Mariavittoria accusano Yulia: “Dici ca***te, mi hai dato una spallata” Scintille nella casa del Grande Fratello. Durante la notte Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono scagliate contro Yulia Bruschi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Alta tensione nella casa del Grande Fratello. Durante la notte tre gieffine hanno avuto un'accesa lite. In particolare Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono scagliate contro Yulia Bruschi. La prima l'ha accusata di averla colpita con una spallata, la seconda di aver chiuso ogni possibilità di dialogo con lei. Il racconto di quanto successo.

L'accusa di Mariavittoria Minghetti

Mariavittoria Minghetti ha accusato Yulia Bruschi di averle dato una spallata. La concorrente, allora, le ha fatto notare che avrebbe potuto chiederle spiegazioni anziché covare rancore:

C'è bisogno di portarsi dietro il rancore e poi stare a dire sempre le stesse cose? Perché non mi hai detto: "Mi hai tirato una spallata, non te ne sei accorta?"

Mariavittoria ha replicato che era impossibile non accorgersene: "Mi hai travolto, come facevi a non accorgertene?". Ma Yulia è rimasta ferma sulla sua posizione: "Evidentemente non me ne sono accorta. Se è successo me lo devi dire. Se ti è sorto il dubbio che io ti abbia tirato una spallata potevi dirmi: Yulia vai più piano". Ma Minghetti ha spiegato che non le andava di innescare ulteriori liti.

Lo scontro tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi

Lo scontro più acceso, tuttavia, è stato quello tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. La cantante si è lasciata andare a uno sfogo durissimo contro l'inquilina. L'ha accusata di non fare mai un passo nei suoi confronti: "Tu non ti avvicini a me neanche se inciampi. Non ti do la possibilità? Io ho parlato con te, sono venuta io a parlarti. Tu ti sei mai più riavvicinata a me? Non dire caz**te Yulia! Stai facendo la tua strada, percorri il tuo percorso". Yulia ha rimarcato l'atteggiamento della cantante: "Hai un atteggiamento bello? Non mi sembra proprio". Ma sembra che lei si sia sentita giustificata dalla differenza d'età: "Sono molto più grande di te, non prendermi per il c**o Yulia". Ma Yulia ha replicato:

Non mi sembra tu ti stia comportando da persona adulta, non fai niente per andare incontro alle persone. Io non inciamperò mai per avvicinarmi a te.

Lapidaria Jessica: "E che c*** me ne frega"